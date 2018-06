Le Pacifique chante sur scène vendredi au Tahiti Pearl Beach Resort

PAPEETE, le 21 juin 2018 - Demain soir, Infinaty Tahiti Hoa Concert organise un concert de chanteurs du Pacifique. Il a fait venir Gulaan de Nouvelle-Calédonie, Paula Fuga d'Hawaii, Rob Ruha de Nouvelle-Zélande. Pour représenter la Polynésie, c'est Teiva LC qui montera sur scène.



" Ce sont tous des pointures ", annonce Vetea Ransbotyn de infinaty Tahiti Hoa Concert. " Ils viennent de tout le Pacifique pour faire voyager les gens ." Chacun ont " un univers " bien caractéristique, " empreint de leur île ". Aussi, le concert promet d'être rythmé et authentique.



Gulaan vient de Nouvelle-Calédonie. " Il dégage quelque chose disons de mystique et magique ", indique Vetea Ransboty qui ajoute, " comme Teiva LC, il a participé à The Voice ". Ce chanteur qui dit de la musique " qu'elle élève l'âme " et qui a évolué dix ans au sein du groupe OK Ryos, est originaire de l'île de Mare. Il a participé au concours il y a seulement quelques mois. Son aventure s'est arrêté "aux portes du direct".



La Hawaïenne Paula Fuga a, quant à elle, " été invitée quatre fois par la Maison Blanche ", affirme Vetea Ransboty. Elle a chanté avec Ziggy Marley, jack Johnson ou bien encore Mike Love. Elle a déjà invitée à Tahiti à plusieurs reprises. " On l'a produite l'année dernière ", rapporte Vetea Ransboty.



Elle a été découverte par Jack Johnson lui-même, alors qu'elle chantait dans un parc près de chez lui. Elle a ensuite assuré un grand nombre de ses premières parties et a composé plusieurs chants avec lui.



Rob Ruha vient de Nouvelle-Zélande. Il est un compositeur qui fait partie de la nouvelle génération d'artistes maori. "Il lui est arrivé de partager la scène avec Maisey Rika ". La chanson Kalega de son dernier album Survivance est actuellement sur les ondes.



Enfin, pour compléter le groupe d'artistes du Pacifique, un chanteur polynésien a été choisi. Il s'agit de Teiva LC, bien connu du public local.