Le POM Teriieroo a Teriierooiterai achève une ​mission de surveillance d’un mois

Tahiti, le 22 juillet 2025 - Déployé du 17 juin au 15 juillet, le Patrouilleur outre-mer (POM) Teriieroo a Teriierooiterai est resté un mois en mission dans le Pacifique Sud.



Pour la première fois, le POM Teriieroo a Teriierooiterai a réalisé des opérations de “boarding”, consistant à monter à bord de navires de pêche dans le cadre de missions de police des pêches et en application d’accords régionaux entre États du Pacifique Sud, explique une publication des Forces armées en Polynésie françaises à découvrir sur le site de la Défense.



Le drone SMD-M a été utilisé en environnement opérationnel pour localiser des bâtiments ciblés, en amont d’éventuelles inspections. Ces opérations ont été menées aussi bien en haute mer que dans les zones économiques exclusives de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, ou dans des ZEE étrangères. Le POM Teriieroo a Teriierooiterai assure ainsi la surveillance dans la zone maritime.



Autre objectif majeur de cette mission, le POM a eu l’occasion d’effectuer une reconnaissance des atolls des Tokelau, territoire isolé de la Nouvelle-Zélande et très concerné par les problématiques de montée des eaux (point culminant des atolls à seulement 3m au-dessus du niveau de l’océan) et de dérèglement climatique. Ces reconnaissances d’atolls ont permis de mieux comprendre leur fonctionnement et leurs besoins, rétablir des liens avec la France et étudier leur géographie et leurs infrastructures (pour d’éventuelles missions d’Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) si une catastrophe naturelle venait à les toucher).



Les Forces armées en Polynésie française (FAPF) constituent un dispositif interarmées prépositionné à dominante maritime. Les FAPF ont pour principale mission d’assurer la souveraineté de la France dans la zone Asie-Pacifique. Elles confirment son statut de nation souveraine et riveraine, soucieuse de la stabilité régionale. Environ 900 militaires sont engagés dans des missions de sauvegarde des espaces maritimes, de police des pêches et de lutte contre les trafics illicites. Ils sont également en mesure de répondre, sous court préavis, à des crises sécuritaires ou environnementales. Les FAPF disposent d'un savoir-faire spécifique en matière d’assistance aux populations, l’Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), qu'elles partagent régulièrement avec les pays du Pacifique Sud.