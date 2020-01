Le Nouvel an chinois annonce un nouveau cycle

Tahiti, le 13 janvier 2020 - Le samedi 25 janvier, nous entrerons dans l'année du Rat de Métal selon le calendrier lunaire chinois. De nombreuses manifestations sont prévues par la communauté hakka de Polynésie pour entrer dans cette année qui marque le début d'un nouveau cycle de 12 ans.



Nous allons bientôt entrer dans l'année 4718... Du calendrier lunaire chinois. Kung Hi Fat Choy ! C'est le samedi 25 janvier que les célébrations commenceront, avec des danses du lion dans toute la ville puis le bal du Nouvel an. Elles se poursuivront pendant deux semaines, avec la journée culturelle du dimanche 2 février en point d'orgue et une belle fin familiale le samedi 8 février lors du traditionnel Défilé des Lanternes.



Premier signe du Zodiaque chinois, le Rat symbolise le renouveau dans la culture de l'Empire du Milieu. La communauté chinoise de Polynésie veut justement voir de l'avant, en particulier le Si Ni Tong qui regroupe 10 associations culturelles chinoises. "Depuis 10 ans, nous travaillons à reconstruire les bâtiments du Si Ni Tong, qui ont plus de 50 ans et sont très âgés. Le siège a une quinzaine de locataires, nous aimerions tout raser et construire un beau centre neuf, toujours à vocation commerciale mais qui hébergera aussi le siège" nous explique Cynthia Chin Foo, la présidente de l'association Si Ni Tong.



Outre ce projet au centre-ville, l'association a aussi des plans pour le quartier autour du Temple Kanti, à Mamao : "Nous avons un projet de nouveau centre culturel au Temple Kanti, pour créer un petit China Town dans cette zone. Nous aimerions aussi reconstruire le foyer des personnes âgées, où il n'y a plus qu'un seul résident pour le moment. Nous voulons un beau bâtiment neuf, aux normes, pour accueillir les personnes âgées autonomes en ville, qu'elles puissent voir leurs familles."



"On se rend compte que 80% de la population a des origines chinoises"



Année de Métal, 2020 sera le moment de récolter les fruits des investissements passés. Justement, l'un des gros projets culturels porté par la communauté a été, ces dernières années, une recherche généalogique sur toutes les familles construites par les immigrants chinois arrivés à Atimaono à partir de 1865.



C'est Louis Shan Sei Fan qui a lancé ce projet. Il a aujourd'hui abattu un travail considérable, présenté à travers des expositions publiques, des conférences et des évènements comme l'anniversaire des 150 ans de l'arrivée des premiers "coolies" chinois à Atimaono... Ces travaux ont changé la façon dont la population perçoit la communauté. "Ca a permis une ouverture avec beaucoup de Polynésiens, qui ne connaissaient pas leurs origines hakka. On se rend compte aujourd'hui que 80% de la population a des origines chinoises. La communauté chinoise s'est bien intégrée, les gens se rendent compte que ce n'est pas juste des commerçants."