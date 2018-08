Le Navire chilien Almirante Lynch fait escale à Papeete

Quelle est la raison de la présence de la frégate Almirante Lynch aujourd'hui à Tahiti ?

Nous revenons de l'exercice Rimpac 2018 qui s'est tenu à Hawai et s'est achevé il y a deux semaines. Nous sommes en transit sur le retour à Valparaiso notre base navale au Chili. Nous avons décidé de passer pour saluer les autorités civiles et militaires en Polynésie française parce que les marines chiliennes et françaises ont longtemps été proches. Nous collaborons sur différentes thématiques et cette visite est une occasion pour nous d'entretenir et consolider ces liens d'amitié et de collaboration.



Quel est le rôle de la marine chilienne dans les exercices du RIMPAC ? Qu'avez-vous fait?

Nous faisions partie d'une formation anti-sous-marine internationale. Le scénario factice voulait qu'une organisation composée de plusieurs pays vienne en aide à une nation qui a besoin de la force mesurée et coordonnée de différentes forces militaires. La frégate Lynch était sollicitée pour ses fonctions anti-sous-marines afin d'utiliser ses capacités au bénéfice du Pays que la coalition est venue aider.



Quels sont les sujets sur lesquels La France et le Chili ont l'habitude de collaborer dans le Pacifique?

Spécifiquement, le Chili a une côte de plus de 4000 kilomètres de long. Nous nous considérons comme une île, pratiquement comme la Polynésie française. Nous avons beaucoup de sujets de coopération pour affronter de façon coordonnée les menaces qui, aujourd'hui, s'abattent sur l'océan Pacifique et dans les eaux territoriales telles que la piraterie, les pillages des ressources marines, la surveillance, mais aussi la sécurité et les secours en mer. Nous avons des aires communes de surveillance et de sauvetage en mer. Nous collaborons et nous nous entrainons ensemble afin de prévenir et réagir en cas de catastrophe naturelle. Il y a une série de thèmes sur lesquels la marine française et chilienne coopèrent depuis de nombreuses années et nous continuons à collaborer ensembles et entretenir ces relations.



Vous venez à peu près tous les deux ans en Polynésie, c'est devenu une tradition ?

En général, le RIMPAC a lieu à peu près tous les deux ans. Nous passons par la Polynésie sur notre chemin de retour avant de nous arrêter sur l'île de Pâques et finalement rentrer dans notre port d'attache à Valparaiso. Passer par la Polynésie française est devenue une sorte de tradition sur le chemin de retour du RIMPAC. Sans oublier que notre frégate l'Esmeralda qui est le navire d'entrainement de nos marins et de nos apprentis marins passe par la Polynésie.