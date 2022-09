Le Moorea Golf Club fête ses 10 ans

Moorea, le 6 septembre 2022 - Le Moorea Golf Club a fêté son dixième anniversaire, dimanche, sur les green de Temae. C’était l’occasion pour les adhérents de se retrouver et pour Alexandre Cadré, le président du club, de faire un bilan de toutes les actions sportives, caritatives ou d’aides diverses entreprises depuis les débuts de cette association de l’île sœur.



L’association sportive Moorea Golf Club a célébré ses 10 ans d’existence, dimanche, au golf de Moorea. À cette occasion, ses adhérents ont participé à une session de golf "spéciale anniversaire" avant de terminer cette journée par une cérémonie conviviale. C’était également l’occasion pour Alexandre Cadré, président du club, de faire un bilan sur les missions et les actions réalisées durant ces dernières années. Ce dernier a ainsi rappelé qu’outre son événement majeur, le "Trophée de Moorea", une compétition fédérale qu’elle organise au mois de novembre avec le Moorea Green Pearl Golf Course, le Moorea Golf Club organise chaque année entre quatre et dix compétitions de golf qui se veulent ludique comme "les quatre meilleures balles", "la course à la ficelle", "les trois clubs" ou encore "la Mexicaine".

Troisième club du fenua Le Moorea Golf Club lance également chaque année des événements caritatifs en récoltant par exemple des fonds pour les femmes nécessiteuses de certains foyers lors de l’événement la "Moozienne" ou encore en soutenant le Golf de Moorea dans l’organisation des journées de golf dédiées au Téléthon. Grâce également à son partenariat avec l’école de golf du Moorea Green Pearl Golf Course, le Moorea Golf Club organise régulièrement des événements à l’occasion des fêtes de Pacques, de Noël ou de Halloween par exemple en faveur des élèves.



Les adhérents soutiennent également les jeunes golfeurs lors de leur déplacement aux compétitions du côté de Tahiti. De ce fait, le président Alexandre Cadré a tenu à souligner la réussite de quelques anciens élèves du golf de Moorea qui ont réussi à percer dans cette discipline avant d’exporter leur talent en France ou à l’étranger comme Théo Carlotti, Nicolas Changarnier, Thao Plazanet ou encore Flavia Reid Amaru qui a décroché, en juin dernier, une médaille de bronze par équipe aux Mini Jeux de Saipan. Les champions actuels de Moorea Golf Club chez les adultes, avec notamment Juanita Tuira, Samantha Bambidge ou encore Alexandre Cadré lui-même, ont également été mis à l’honneur pour leurs performances.



"On est aujourd’hui la troisième association sportive en golf derrière celle de Central Sport et de Atimaono en termes de nombre d’adhérents. On en a actuellement une centaine. Ce qui correspond aux deux tiers des joueurs abonnés au golf de Moorea. Si celui-ci a besoin d’encadrant bénévole, on est toujours là. On travaille pour soutenir le golf de Moorea ainsi que l’école de golf", a précisé Alexandre Cadré. Ce dernier a terminé son discours en remerciant tous les adhérents actuels ainsi que les membres du bureau, avant de rendre hommage aux membres-fondateurs présents comme Pierre Scharwitzel et Jean Roussin Bouchard.

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 6 Septembre 2022 à 18:01 | Lu 136 fois