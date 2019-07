Le Mini Heiva illumine le grand motu de l'Intercontinental

FAA'A, le 28 juillet 2019 - La 38e édition du Mini Heiva de l'Intercontinental a ouvert ses portes le week-end dernier. Pupu Tuha'a Pae, Tamari'i Mataiea, Tamari'i Pane Ora et Tere'ori ont ouvert le bal. Retour en images sur ces prestations qui ont fait vibrer le grand motu.



La culture reprend ses droits à l'Intercontinental, avec l'ouverture le week-end dernier du Mini Heiva de l'établissement.



Vendredi soir, ce sont les groupes de Tamari'i Mataiea, en chant et Pupu Tuha'a Pae en danse qui ont présenté leurs prestations. Samedi soir, Tamari'i Pane Ora, en chant et Tere'ori, en danse qui ont investi le grand motu de l'Intercontinental.



Retour en images sur ces deux soirées.