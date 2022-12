Le Maroc et la Croatie passent, la Belgique sort tête basse

Doha, Qatar | AFP | jeudi 01/12/2022 - Le Maroc, surprenant premier du groupe F, et la Croatie, vice-championne du monde sortante, se sont qualifiés jeudi pour les 1/8 de finale du Mondial-2022, auquel ne participera pas la Belgique, pour l'heure plus grosse déception des phases de poules.



Enthousiasmants demi-finalistes en 2018, les Diables Rouges devaient battre la Croatie pour poursuivre leur route, mais ils ont dû se contenter d'un nul 0-0 contre la Croatie, par la faute notamment d'une série d'invraisemblables loupés de leur attaquant Romelu Lukaku, entré en jeu en deuxième période.



C'était sans doute la dernière chance de la "génération dorée" belge, celle des Thibaut Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et autres Lukaku, de remporter un titre.



A 37 ans, Luka Modric continue lui sa route et pourrait avoir à affronter en huitième de finale l'Espagne, le pays où il évolue sous les couleurs du Real Madrid.



Quant au Maroc, il poursuit son enthousiasmant parcours, grâce à sa victoire (2-1) sur des Canadiens qui étaient éliminés avant même le coup d'envoi. Cette victoire, après celle contre la Belgique (2-0), leur assure la première place du groupe.



La star de l'équipe, Hakim Ziyech (4e), a ouvert le score avant que Youssef En-Nesyri ne l'aggrave (23e). Un but contre son camp de Nayef Aguerd, qui a détourné un centre puissant pour tromper son propre gardien (40e), a mis sous pression les Lions de l'Atlas, mais sans dommage.



Après le Sénégal, le Maroc est la deuxième équipe africaine qualifiée pour les huitièmes. Le Ghana et le Cameroun, à condition que les Lions indomptables battent le Brésil, peuvent les rejoindre.

