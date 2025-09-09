

Le Makeva Festival s’installe à Rangiroa

Tahiti, le 5 octobre 2025 - La première édition du Makeva Festival se déroulera du 3 au 8 novembre à Rangiroa. Cet événement met en lumière la richesse culturelle des Tuamotu.



Pendant plusieurs jours, l’atoll de Rangiroa célèbrera la danse, la musique et les sports traditionnels polynésiens, en rassemblant, du 3 au 8 novembre, les communautés pour partager et transmettre l’héritage culturel polynésien. À cette occasion, les artisans, par la mise en place d’un espace dédié à leurs savoir-faire, seront mis en avant.



Un swimrun, mêlant course à pied et nage en mer, sera également organisé, ajoutant une dimension sportive et fédératrice au Makeva Festival.



Le thème de la préservation de l’environnement sera de surcroît abordé lors de cet événement qui sera un moment de partage avec les visiteurs qui auront le privilège de vivre l’authenticité et la richesse de la culture paumotu.



L’objectif du festival est de promouvoir et préserver les chants, danses et musiques traditionnels, favoriser les échanges culturels entre les différents participants, mettre en avant les sports traditionnels polynésiens, qui sont un élément intégral de l'identité culturelle paumotu, mettre en avant l’artisanat paumotu ou encore renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté locale au sein des populations des Tuamotu.

Les danses traditionnelles à l'honneur Au cœur du festival, les danses et chants traditionnels seront donc à l’honneur. Des groupes de danseurs présenteront des performances vibrantes lors des soirées, illustrant la diversité et la beauté des traditions locales. La soirée du 7 novembre sera consacrée au concours de la meilleure danseuse du festival, du meilleur danseur et du meilleur orchestre. Un concours mettant en avant la musique kaina aura également lieu lors de cette soirée.



En parallèle des spectacles de danse, le festival mettra également en avant les sports traditionnels polynésiens, tels que le va’a et les tū’aro mā’ohi. Des compétitions seront organisées, réunissant des équipes venues des différentes communes. Ces activités permettront de célébrer l'esprit d'équipe et de camaraderie, tout en honorant les pratiques sportives qui font partie intégrante de la culture paumotu.



Tout au long de la semaine, des ateliers sur l’environnement seront proposés en collaboration avec les associations locales de Rangiroa, engagées dans ce domaine. Le vendredi 7 novembre, une restitution des travaux menés par Alexandre K. Magnan, scientifique du Cawthron Institute (Nouvelle-Zélande), et son équipe, sur les risques liés à la mer à Rangiroa et dans d’autres atolls des Tuamotu, est prévue. En début de soirée, la Direction de l’environnement interviendra également pour aborder la question de la condition animale.



Enfin, en clôture de ce festival, le samedi 8 novembre, aura lieu un concert de musique, payant, mettant en scène le groupe Manahune, durant deux heures, et Pierpoljak en “guest star” pour deux heures également.

