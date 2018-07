Le Maita'i Bora Bora a fêté ses 20 ans

BORA BORA, le 18 juillet 2018. Le Maita'i Bora Bora a fêté cette semaine ses 20 ans. Cette fête s'est déroulée en présence des propriétaires et directeurs de la chaîne hôtelière TBSA "Tahiti Beachcomber Société Anonyme, gérée par Dick Bailey, et du maire et président de l'Assemblée, Gaston Tong Sang.

Pas moins de 80 employés travaillent au Maitai Bora Bora.



Les trois hôtels Maitai sont gérés par Hotel Management & Services (HMS), division du groupe Pacific Beachcomber qui est la référence dans le tourisme polynésien. HMS est une société de gestion hôtelière polynésienne, fondée en 1996 au moment de la création du projet hôtelier du Maitai Polynesia sur Bora Bora.



Le directeur général, Laurent Darcy, et le directeur des opérations et des ventes, Christophe Gomet, jouissent l’un et l’autre d’une solide expérience en gestion et exploitation hôtelières en Polynésie Française. Originaires de Métropole, ils vivent et travaillent en Polynésie française depuis plus d'une vingtaine d'années.