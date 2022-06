Le Maire ne croit pas à un risque de récession en France cette année

Paris, France | AFP | 1er juin 2022 - Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a affirmé mercredi qu'il ne pensait pas que l'économie française serait en récession cette année, malgré les difficultés engendrées par les répercussions de la guerre en Ukraine.



“Je ne crois pas à un risque de récession”, a déclaré le ministre sur France Inter, ajoutant qu'il “reste très prudent parce que tout dépendra de ce qui peut se passer en Ukraine, de l'évolution dans un certain nombre d'autres pays, notamment la Chine”.

Il prévoit de réviser la prévision de croissance officielle du gouvernement dans quelques semaines, lors de la présentation d'un projet de budget rectificatif. Elle est toujours à ce stade de 4%, alors que plusieurs institutions ont déjà abaissé à plusieurs reprises leur prévision.

Le FMI table désormais sur une croissance de 2,9% pour la France, la Commission européenne sur 3,1%, tandis que la Banque de France prévoit entre 2,8% et 3,4%, en fonction de l'évolution des prix de l'énergie. Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) français a reculé de 0,2%, et l'inflation, qui a dépassé les 5% sur un an en mai, freine la consommation des ménages, premier moteur de la croissance française.

Les inquiétudes grandissent également dans d'autres grandes économies, en particulier aux États-Unis -où le PIB s'est contracté de 1,5% au premier trimestre- et en Chine, où l'épidémie de Covid pénalise l'activité.