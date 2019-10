Le MMA passé à la loupe

Le sociologue a également mis en lumière les amalgames qui induisent le grand public en erreur. En Russie par exemple, "laboratoire expérimental", les promoteurs de seconde zone font tout et n’importe quoi avant de disparaître. "Le MMA, le vrai, lui s’inscrit dans la durée et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Les athlètes sont suivis médicalement, contrôlés. Les blessures sont le plus souvent des coupures au visage, spectaculaires car sanguinolentes mais faisant moins de ravages que dans certains autres sports" a-t-il déclaré, pourcentages et études à l’appui.



Il a déconstruit également certains mythes liés à l’argent. "Oui, il y a beaucoup, beaucoup d’argent, certains en vivent mais beaucoup sont simplement des passionnés" a-t-il dit, prenant l’exemple de la Belgique où certains promoteurs ont du mal à rentabiliser les soirées de combat. "Le MMA a été développé et a eu du succès dans la frange riche de la société, au Brésil par exemple, contrairement à ce que l’on pourrait penser, notamment à travers le pay-per-view."

Si la progression est globalement constante, le chiffre d’affaires de l’ultimate fighting championship, l’organisation majeure, a subi une grosse baisse de chiffre d’affaire depuis que Connor Mc Gregor s’est retiré. Le MMA semble dépendant de ses stars et l’argent est donc centralisé sur l’UFC et sur certaines de ses têtes d’affiche, un argument sonnant comme une mise en garde envers ceux qui pensent forcément gagner de l’argent à travers le MMA.



"Les femmes gagnent autant que les hommes, voire plus" : bonne nouvelle pour les représentantes de la gente féminine qui souhaiteraient se lancer dans le MMA, encore faut-il qu’elles aient moins de trente ans.



Le sociologue a en effet évoqué un nombre plus important de blessures et d'ETC après 30 ans, également un nombre de cas de dopage plus important, comme si les combattants cherchaient à lutter contre la marche du temps. "Je n’ai rien contre les trentenaires, j’en suis un moi-même, a-t-il ironisé, mais la pratique de cette discipline est déconseillée après la trentaine, il faut savoir s’arrêter".