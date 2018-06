Le Lycée Saint-Joseph de Punaauia ouvre des classes de 2nde générale

Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée, Sylvie Martin a la tâche multiple de l’organisation pédagogique du lycée, des ateliers et du déroulement des enseignements en toute sécurité : « Notre lycée, c’est 16 filières professionnelles. Un jeune qui vient chez nous, même s’il a un petit niveau et qu’il a des difficultés, à partir du moment où il vient en cours, il est garanti d’obtenir son diplôme, parce qu’on a des équipes pédagogiques qui ont été formées sur le terrain, et nos professeurs, certains agrégés d’autres CAPLP, enseignants spécialisés ou doctorants, s’adaptent à tous les profils de nos élèves. On connaît notre population et on arrive à adapter notre enseignement à tous ces jeunes . »



En effet le lycée Saint-Joseph de Punaauia a permis de réconcilier avec l’enseignement de nombreux élèves parfois rejetés par le système. Certains d’entre eux passeront le Baccalauréat professionnel cette année, tandis qu’ils sont arrivés au lycée il y a 5 ans pour s’inscrire en CAPD, étant en très grande difficulté scolaire. L’élève délaissé en enseignement général pour diverses raisons, que ce soit le niveau ou le comportement, retrouve une seconde chance d’intégration sociale grâce à une poursuite des études qui alterne la formation professionnelle et l’enseignement classique. « Nos élèves sortent transformé s » précise Sylvie Martin, « selon les filières, les résultats de réussite au baccalauréat vont de 85 à 100%. Ces statistiques intègrent, en plus, les élèves démissionnaires. Nous constatons que la plupart des décrochages ne sont pas dus à l’enseignement ou au cadre scolaire, mais plus à des difficultés familiales qui font que ces élèves décrochent. »



« Un jeune qui sort de baccalauréat professionnel et qui arrive sur le marché du travail est très compétitif par rapport à un jeune qui a un bac de filière générale en poche. »



Outre le baccalauréat, les élèves sont certifiés en CAP ou BEP et reçoivent des formations annexes telles que le secourisme. Ils repartent avec leur diplôme, leurs certifications annexes, leurs attestations de formations professionnelles, car sur leurs 3 années de baccalauréat professionnel, les élèves font 6 stages en entreprises. Tout est fait pour les préparer à la vie active en respectant les exigences de l’enseignement général.