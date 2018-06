Le "Livre bleu des Outre-mer", remis le 28 juin à Macron

Paris, France | AFP | mercredi 06/06/2018 - Le Livre bleu des Outre-mer, qui doit servir de "guide" des actions à mener dans les Outre-mer durant le quinquennat, sera remis le 28 juin à Emmanuel Macron, a annoncé mercredi à l'Assemblée la ministre Annick Girardin.



La ministre répondait au député de Martinique Serge Letchimy (apparenté PS), qui l'a interpellée sur une "véritable extinction démographique" en Guadeloupe et en Martinique.

"En trente ans, la Martinique et la Guadeloupe auront perdu chacune 70.000 habitants, soit près de 20% de la population", a-t-il assuré, regrettant notamment que "deux jeunes sur trois qui quittent le territoire pour travailler ou étudier ne reviennent pas".

"C'est une fuite de cerveaux, une disparition de la force de travail", a-t-il prévenu, réclamant "une nouvelle politique de la jeunesse au service du développement économique" et "de nouvelles démocraties économiques".

"Oui, si nous ne faisons rien la Martinique sera en 2030 sans doute le territoire où la population sera la plus âgée de France", a reconnu Annick Girardin, estimant qu'il fallait "offrir aux territoires ultramarins un cadre juridique adapté, prenant en compte leur spécificité, permettant de leur offrir toutes capacités à se développer".

"Il faut restaurer une démocratie économique, que tous (...) puissent avoir accès à l'entreprise, à l'emploi dans tous les territoires d'Outre-mer. Ce sera peut-être imparfait mais c'est ce que je porte dans la réforme des aides économiques, qui sera présentée dans le livre bleu des Outre-mer le 28 juin prochain", a-t-elle ajouté.

Ce Livre bleu est issu des assises des Outre-mer, grande consultation par internet et dans les territoires ultramarins, lancées début octobre.