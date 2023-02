Le Kaina Trek, challenge grandeur nature à Hao

Hao, le 21 février 2023 – La 7e édition du Kaina trek de Hao avait lieu ce samedi. Cette course de 22 kilomètres dans la nature brute paumotu entre motu et hoa a rassemblé 41 participants. Le grand gagnant est Jeff, militaire du RSMA qui a bouclé le parcours en 2 heures et 20 minutes. Une prochaine édition très prometteuse a été présentée lundi lors de la remise des prix.



La 7e édition du Kaina trek de Hao, s'est déroulée ce week-end. Le Kaina trek, c'est une course organisée entre amis et chapeautée par Gérard Ferry coorganisateur et leader traditionnel de l’événement depuis ses débuts. C'est un challenge ouvert à tout sportif accompli qui se déroule en pleine nature paumotu à travers les motu et dans lequel les participants bravent les obstacles naturels.



Pour l’édition 2023, le parcours s'étendait sur 22 kilomètres, sur la côte est de l’atoll de Hao, du motu Honopaku au lieu-dit O’Tahiti. Trois points de ravitaillement et de rafraîchissement étaient prévus sur le chemin où les compétiteurs pouvaient également changer de vêtements où se reposer un instant. Samedi matin, tous les coureurs se sont retrouvés dès l’aube à 5 heures sur le quai du village de Otepa pour une traversée en bateau d'une heure en direction du motu Honopaku. À l'arrivée, pas le temps de s'attarder sur la beauté du paysage matinal : place au sport. Et après quelques dernières consignes et vérifications d’équipement le départ a été donné vers 6 heures.



Sur la ligne de départ, des profils variés, hommes et femmes, des amateurs mais aussi des compétiteurs qui visaient un chrono, un podium ou des randonneurs qui ont profité de l’événement pour découvrir les trésors cachés paumotu. Les participants avaient le choix de l’itinéraire, certains ont privilégié le côté large du récif afin de profiter de la marée basse tandis que d’autres ont choisis les bords du lagon dans un terrain sablonneux difficile mais plus ombragé le matin. La présence de hoa accentuait la difficulté, obligeant les coureurs à alterner entre platier, gros cailloux, eaux de mer et terrains sablonneux. Autant d'éléments qui usent les corps et les équipements. Sans compter la chaleur qui oblige les concurrents à s’hydrater très régulièrement.

Performances exceptionnelles



C'est Jeff, un militaire du RSMA qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Il a bouclé les 22 kilomètres en 2 heures et 20 minutes. Une performance exceptionnelle de mémoire de participants locaux. La première femme, Stéphanie, a terminé en 2 heures et 47 minutes. Une performance également reconnue comme hors norme. Tous les athlètes sont arrivés au bout du parcours. Ils étaient nombreux à témoigner avoir été particulièrement marqués par la chaleur. Quelques petites blessures ont également été signalées telles que des égratignures ou des foulures, mais globalement sans gravité grâce à une bonne préparation et un accompagnement du staff bénévole toujours au aguets. À noter que la nature n’a absolument pas souffert du passage des coureurs, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas foulé le récif corallien mais le platier fait de roche calcaire, certains en ont même profité pour ramasser des déchets plastiques sur leur passage.



Les organisateurs désormais coutumiers de l'événement ont préféré organiser la remise des prix en différé pour laisser aux compétiteurs du temps pour se reposer. La cérémonie de remise des prix s'est tenue lundi dans la salle d'artisanat Rauira de la commune de Hao. Malgré quelques pansements et courbatures, la plupart des participants et acteurs de cette 7e édition du Kaina trek étaient présents. L'occasion de se remémorer cette matinée durant laquelle ils ont souffert dans le cadre idyllique qu'offre Hao, qui n'a rien à envier aux autres destinations touristique de Polynésie française. Les organisateurs en ont profité pour présenter l'édition 2024 du Kaina trek de Hao. Elle devrait se dérouler sur une même distance mais à l'ouest de l'atoll avec un départ du côté du motu Faratahi pour une arrivée à la passe Kaki. Tous les renseignements sont à retrouver sur la page Facebook Kaina Trek Hao.

Les résultats • 1er senior : Jeff

• 1ère féminine : Stephanie

• 1er vétéran : David Portier

• Meilleur espoir : Manuera Tangi

• Prix spécial : Naura Servius.

Gérard Ferry, coorganisateur de l’événement :

“Je félicite Jeff l’extraterrestre pour sa performance”

“Je tiens à féliciter tous les participants jusqu’au quarante et unième, c’est un événement que nous avons organisé entre amis avec la généreuse contribution de nombreux partenaires. Je remercie donc tous nos mécènes et bien sûr tous les bénévoles sans qui nous n’aurions pas pu organiser encore un nouveau Kaina trek. Et je félicite Jeff l’extraterrestre pour sa performance exceptionnelle sur ce type de parcours très difficile”.





Rédigé par Teraumihi Tane le Mardi 21 Février 2023 à 15:38 | Lu 108 fois