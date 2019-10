Le Japon se prépare à faire face au typhon géant Hagibis ce week-end

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 09/10/2019 - 0Le typhon Hagibis, l'un des plus puissants des dernières décennies dans la région, devrait toucher une large partie du Japon ce week-end, menaçant la tenue de matches de la Coupe du monde de rugby et du Grand Prix de F1.



Actuellement classé comme typhon "violent", tout en haut de l'échelle d'intensité cyclonique au Japon, Hagibis se dirigeait vers le sud-est du pays, et pourrait fondre droit sur la région de Tokyo samedi, ont averti mercredi les météorologues japonais.

Si sa force ne faiblit pas d'ici là, il pourrait perturber, voire empêcher, la tenue de plusieurs matches de la Coupe du monde de rugby qui se tient en ce moment au Japon, dont France-Angleterre samedi à Yokohama, près de Tokyo.

Le Japon doit affronter l'Ecosse dans le même stade dimanche à 19h45 locales. Selon les prévisions, le typhon aura alors pris la direction de la mer mais il pourrait toujours engendrer mauvais temps et problèmes dans les transports.

Les organisateurs de la Coupe du monde ont prévu différentes solutions allant du report du coup d'envoi plus tard le même jour, au changement de localisation et jusqu'à l'annulation d'une rencontre lors de la phase de poules qui serait une première dans cette épreuve. Dans ce cas, chaque équipe se verrait accorder deux points (match nul 0-0), ce qui pourrait coûter sa qualification à l'Ecosse, actuellement derrière le Japon et l'Irlande dans la poule A.

Autre événement drainant des dizaines de milliers de spectateurs: le Grand Prix de Formule 1 de Suzuka (centre du Japon) pourrait aussi être menacé, alors qu'il est censé se tenir dimanche, après deux journées de séances d'essais et de qualifications.

Selon un responsable de l'Agence météo japonaise (JMA), la puissance actuelle de Hagibis est similaire à celle de quatre des plus grands typhons qu'a connus le Japon ces dernières décennies, y compris Faxai le mois dernier, qui avait causé d'importants dommages à Chiba, dans la grande banlieue de Tokyo.

Pour samedi, "nous prévoyons des vents d'une vitesse de 45 mètres par seconde" soit 162km/h, a déclaré ce responsable lors d'un point presse.

"Le typhon va entraîner de fortes pluies dans une large partie" du pays. "Des vents violents vont d'abord souffler, suivis de pluies torrentielles", a-t-il ajouté. Sur les côtes, des vagues déchaînées sont aussi attendues.

"Nous demandons aux habitants de procéder tôt à des évacuations volontaires, et de veiller aux consignes d'évacuation émises par les autorités locales", a insisté le responsable de l'Agence météo japonaise.

Mercredi en début de soirée (heure japonaise), Hagibis évoluait dans le Pacifique à environ 1.000 km au sud de Tokyo, dégageant des rafales de vent allant jusqu'à 270 km/h, selon la JMA.