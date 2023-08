Le Japon et la Corée du Sud en alerte à l'approche de la tempête Khanun

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 08/08/2023 - Les compagnies aériennes ont annulé plusieurs centaines de vols et les autorités ont émis des avertissements mercredi au Japon et en Corée du Sud à l'approche du typhon Khanun, rétrogradé en tempête.



La tempête, qui a été rétrogradée du rang de typhon, a déjà incité la Corée du Sud à évacuer des dizaines de milliers de personnes qui campaient à un rassemblement mondial de scouts, qui avait déjà été frappé par une vague de chaleur.



Mercredi, environ 16.000 foyers étaient privés d'électricité en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur l'île de Kyushu, la plus méridionale du Japon.



L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre les pluies torrentielles et le risque "croissant" de "glissements de terrain et d'inondations potentiellement mortels" dans la région de Kagoshima, sur l'île de Kyushu.



Selon le Joint Typhoon Warning Center de l'armée américaine, il s'agit d'un système de tempête tropicale avec des rafales pouvant atteindre 70 nœuds (près de 130km/h).



Japan Airlines a annulé mercredi 252 vols, affectant quelque 25.000 passagers, a indiqué une porte-parole à l'AFP.



La compagnie japonaise All Nippon Airways a annulé 96 vols, touchant plus de 10.000 personnes, selon une porte-parole.



Le service de trains japonais à grande vitesse "shinkansen" a également été interrompu sur une partie de son itinéraire au sud de l'archipel, et de nombreux autres trains locaux ont été annulés, a indiqué la compagnie Kyushu Railway dans un communiqué.



La tempête a tué au moins deux personnes dans la région japonaise d'Okinawa la semaine dernière, et forcé les organisateurs du 78e anniversaire du bombardement atomique de Nagasaki à réduire l'ampleur des cérémonies prévues mercredi.



En Corée du Sud, où Khanun devrait toucher terre jeudi, près de 80 vols dans 10 aéroports et des dizaines de services de ferry ont été suspendus.



Séoul a relevé l'alerte à son plus haut niveau, le typhon devant avoir "un impact direct sur l'ensemble du pays" de mercredi à vendredi, selon une déclaration du ministère de l'Intérieur.



Un autre typhon, Lan, s'est entre-temps formé dans le Pacifique, avec des rafales atteignant 108km/h. L'agence météorologique japonaise prévoit qu'il se déplacera vers le nord-ouest en direction de l'île principale de Honshu dans les jours à venir.

le Mercredi 9 Août 2023 à 05:56 | Lu 34 fois