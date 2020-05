Le Japon approuve le médicament remdesivir contre le Covid-19

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 07/05/2020 - Moins d'une semaine après les Etats-Unis, le Japon est devenu jeudi le deuxième pays au monde à autoriser le médicament remdesivir pour traiter des patients atteints de la maladie Covid-19, a confirmé à l'AFP un responsable du ministère japonais de la Santé.



Les procédures d'autorisation d'un nouveau médicament sont habituellement longues au Japon, mais le gouvernement nippon a décidé cette fois-ci de faire vite, face au manque actuel de solutions thérapeutiques validées contre le nouveau coronavirus.



Ce médicament avait obtenu vendredi dernier une autorisation en urgence similaire de l'agence américaine du médicament (FDA), sur la base d'un essai clinique américain positif.



Ce médicament expérimental du laboratoire américain Gilead Sciences avait initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola, mais n'avait jamais été approuvé contre aucune maladie avant le Covid-19.



C'est la première thérapie à avoir démontré une certaine efficacité face au Covid-19 dans un essai clinique de taille significative, englobant plus d'un millier de patients.



Cette efficacité apparaît cependant modeste: les patients hospitalisés atteints de Covid-19 et traités par remdesivir ont vu leur temps de rétablissement écourté de quatre jours (en durée médiane), passant ainsi de 15 à 11 jours, selon les résultats de l'essai américain.



Le Japon compte aussi autoriser ce mois-ci un autre médicament antiviral, l'Avigan (favipiravir), pour traiter le Covid-19, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.



Développé par une filiale du groupe nippon Fujifilm, l'Avigan a été autorisé en 2014 au Japon pour traiter des formes sévères de grippe. En raison d'effets secondaires potentiellement sérieux, notamment pour les femmes enceintes, il ne peut être produit et distribué au Japon que sur requête du gouvernement.



A la suite de résultats encourageants d'études menées en Chine, d'autres essais cliniques sont en cours à travers le monde pour tester l'efficacité de l'Avigan contre le nouveau coronavirus.



L'archipel nippon est relativement peu touché par la pandémie par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis, avec environ 15.500 cas pour 551 décès depuis le début de la crise sanitaire selon un dernier décompte officiel.



Le gouvernement a cependant prolongé jusqu'au 31 mai l'état d'urgence dans le pays pour continuer à inciter les habitants à éviter au maximum les déplacement superflus.