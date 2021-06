Le Jamel Comedy Club débarque au fenua

Tahiti, le 3 juin 2021 – Six humoristes du Jamel Comedy Club se produiront en plein air sur le grand motu de l'Intercontinental Tahiti les 24, 25 et 27 juin prochains.



Six humoristes de la troupe de la saison 10 du Jamel Comedy Club (JCC) se produiront “Hors les murs” fin juin durant trois soirées à Tahiti. Les stand-uppers Doully, Franjo, Rey Mendes, Farid Chamekh, Félix Dhjan et Pierre Thevenoux performeront en plein air, sur le grand motu de l'Intercontinental Tahiti Resort & Spa, les 24, 25 et 27 juin prochains de 19 à 21 heures.



Près de cinq ans après la venue d'artistes issus du Jamel Comedy Club à Tahiti, Moorea et Raiatea en 2016 et de Jamel Debouzze en 2019 à To'ata, les humoristes du JCC reviennent donc en Polynésie française. “En 2016 ils étaient quatre humoristes passés par le JCC, fin juin ils seront six humoristes de la dixième saison anniversaire du Jamel Comedy Club qui a été diffusée l'année dernière sur Canal +” explique Alex Nait, chargée de production chez 2DZ Productions, la société qui produit l'évènement.



À la sortie du confinement en juillet 2020, la troupe du Jamel Comedy Club avait été la première en France à proposer un spectacle accompagné d'un dispositif adapté aux mesures sanitaires. Attirée par la démarche à l'époque, la société 2DZ Productions était entrée en contact avec les équipes du JCC pour les faire venir à Tahiti et jouer ce spectacle. “Nous sommes restés en contact avec eux depuis”, précise Alex Nait. “Ça nous a permis, dès la prise en compte des contrats artistiques dans les motifs impérieux de voyage, de travailler pour leur permettre de venir à Tahiti. Ils se sont ainsi tous fait vacciner pour pouvoir faire ce voyage, ou sont immunisés”.



De 450 à 800 places



“Pour le moment, nous mettons en vente 450 places par soirée. Si les billets se vendent bien, on augmentera le nombre de places pour aller jusqu'à 800 maximum, soit 50% de la capacité du grand motu, pour respecter le protocole sanitaire mis en place”. Les billets pour les trois soirées sont actuellement disponibles en ligne sur ma-billetterie.pf ou en points de vente au Smart Store du centre Vaima et dans la boutique IStore Pacific Plaza à Faa'a.



Le prix d'un billet pour une soirée est compris entre 4 500 et 7 500 Fcfp selon la catégorie. “Même en catégorie 3, qui est la plus éloignée de la scène, le spectateur verra très bien”, rassure la chargée de production de 2DZ. Le 21 juin, une conférence de presse en présence des artistes viendra apporter davantage de précisions à trois jours de la première soirée.