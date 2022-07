Le Heiva résiste à Taputapuātea

Raiatea, le 16 juillet 2022 – La commune de Taputapuātea est la seule de Raiatea cette année à proposer des baraques foraines ouvertes toute la semaine. La population est au rendez-vous, malgré une consommation différente des autres années. Pour y remédier, plusieurs activités sont organisées afin de dynamiser l’événement.



Le 23 juin dernier, la ville de Taputapuātea inaugurait son Heiva avec l’ouverture des baraques foraines. L’événement culturel vient marquer chaque année la fin de la période scolaire et le début des grandes vacances. Cette année, le Heiva i Taputapuātea est le seul à être ouvert sur l'île, toute la semaine et proposer des stands pour petits et grands. En plus des baraques foraines, des manifestations sportives sont organisées telles que le volley-ball, beach soccer, futsal et basket-ball ou encore des épreuves culturelles à l’instar compétitions de tressage, de décorticage du coprah ou des courses de porteurs de fruits.



Christine Vahapata, gérante du stand Pilialoha, est présente pour la première fois sur l’événement. Elle tient un espace restauration, mais a voulu se diversifier pour l’occasion, alors elle propose également des bouées pour les enfants et un espace “pêche surprise”. Questionnée sur l’affluence, elle avoue que “à l’ouverture, c’était plutôt calme, et c’était en dessous de nos espérances parce que ce n’était pas encore la fin du mois. Mais dès le week-end qui a suivi, le monde a commencé à arriver. Et depuis ça va, il y a quand même du monde. Surtout quand il y a eu la soirée du bingo avec le gros jackpot. Là, on a eu beaucoup de monde, avec des gens de plusieurs îles !”



Un jackpot à 4 millions



En effet, il y a quelques jours, le jackpot proposé par l’association Te Tamatoa 71 a suscité l’intérêt. Ernest Teuira, référent des forains, et gérant du stand de bingo, loterie et pêche aux canards, revient sur cet événement. “À la loterie, comme au bingo, les lots proposés vont du simple aspirateur, au scooteur, en passant par le téléphone dernier cri. Les plus gros sont un kau alu ou une voiture. En partenariat avec les sponsors, on a proposé un gros jackpot de 4 millions, sous forme de bons d’achat cumulables. Quand le client gagne, il se rend au magasin avec qui on a un partenariat, et il consomme selon le montant gagné. C’est vrai que ça a attiré du monde, on a eu des joueurs de Tahiti, Moorea, Huahine, Bora Bora et Taha’a. On a participé à l’organisation pour ces joueurs, comme le transport, le logement. Quand ceux des îles viennent à Raiatea, on prend soin d’eux !” Ernest remarque cependant une évolution quant à la clientèle. “C’est la cinquième année qu’on fait le Tiurai. Depuis la reprise, l’an dernier après le covid, on voit petit à petit les gens revenir. Mais c’est différent depuis la crise. Vu la cherté de la vie, les gens sont plus hésitants, ils font plus attention à leurs dépenses. On ressent que le pouvoir d’achat est moins élevé”.

Pour y remédier, il assure travailler avec la dizaine de forains afin de proposer le plus d’activités qui plairont au public. Un concert se prépare d’ailleurs pour le samedi 23 juillet.

Heiva i Taputapuātea jusqu'au 7 août

De dimanche à jeudi : 18h30-minuit

Vendredi et samedi : 18h30 – 2h du matin









