Le Grand Prix Team Cycling Reka tronqué par manque de sécurité

Tahiti, le 1er mai 2023 - Programmé samedi après-midi sur l’avenue du Prince Hinoi à Pirae, le Grand Prix Team Cycling Reka a été amputé de la course élite, les deux autres courses au programme étant raccourcies. La route est en effet restée ouverte à la circulation alors qu’il était préalablement prévu qu’elle soit fermée et la sécurité des coureurs n’était plus garantie.



Les organisateurs du Grand Prix du Team Cycling Reka peuvent s’estimer poursuivis par le mauvais sort car la course initialement programmée le 12 mars avait été reportée faut d’avoir obtenu les autorisations des mairies concernées. Qu’à cela ne tienne, Jean-Noël Weinzaepflen, le président de Team Reka, et son bureau ont reprogrammé l’épreuve au samedi 30 avril, ayant obtenu les autorisations nécessaires. Mais samedi, si la police municipale de Pirae était bien présente aux endroits stratégiques de l’épreuve qui se courait entre les ronds-points de la rue Gadiot et de la poste de Pirae, la route est restée ouverte aux véhicules.



Les courses loisir et access ont été lancées, mais les organisateurs ont vite constaté que l’intégrité physiques des coureurs était en danger. Jean-Noël Weinzaepflen le président du Team Cycling Reka, a réagi en conséquence : “On a lancé les courses jeunes et loisirs puis les access mais on a vite constaté que les coureurs devaient prendre des risques et l’on a donc raccourci ces courses puis annuler la course en open en accord avec tous les présidents de club. Notre Grand Prix avait déjà été reporté une première fois faute d’avoir obtenu les autorisations et aujourd’hui, c’est un Grand Prix inachevé. C’est dommage mais on doit composer avec les décideurs”.



Sage décision que d’avoir annulé la course open dont le rythme est plus élevé ce qui aurait encore entraîné des dangers supplémentaires. Les courses loisir et access/jeunes ont quand même pu avoir lieu mais sur une distance donc moins longue que prévu.



Les jeunes ont pris le pouvoir en access car au terme des 35 km, Herehau Laurant U17 s’impose devant Rodrigue Lozinguez (U19) et Hitiarii Cassel (U17). Jean-Yves Chonfont a signé un succès en catégorie loisir. Prochain rendez-vous cycliste à la mi-mai avec le Grand Prix d’Arue en espérant que ses organisateurs ne connaitront pas les mêmes désagréments que ceux de Team Reka.