Le Grand Marché de Noel de Papeete reporté aux 21 et 22 Décembre

PAPEETE, le 15 décembre 2017 - Suite aux conditions météo, le Grand marché de Noel de Papeete est reporté aux jeudi 21 et vendredi 22 décembre.



Le Grand Marché de Noël de la ville Papeete qui devait ouvrir ses portes cet après-midi est reporté à la semaine prochaine. Les conditions météorologiques ont poussé l’association de commerçants Papeete centre-ville à reporter le Grand Marche de Noel à la semaine prochaine. Cette manifestation qui est devenue un événement incontournable du centre-ville se déroulera donc jeudi 21 décembre de 17h à 23h00 et le vendredi 22 décembre de 9h à 16h00.



Attention, pour les conducteurs, la circulation sera perturbée ce jeudi et ce vendredi puisque des rues seront bloquées à la circulation (voir plan ci-contre).