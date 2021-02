Le Fifo, témoin de la "résilience de nos îles"

TAHITI, le 3 février 2021 - Le festival international du film documentaire océanien s’ouvre samedi avec le Off. Il sera très particulier car 100 % numérique (sauf pour les ateliers). Preuve, s’il en fallait une, qu’il s’adapte. Son aventure continue, contre vents et marées. Le Fifo montre et incarne la résilience.



Heremoana Maamaatuaiahutapu est ministre de la Culture. Il est également co-fondateur avec Wallès Kotra, directeur exécutif chargé de l'Outre-mer au sein du groupe France Télévisions, du Fifo. " Cette idée était un peu folle ", dit le ministre.



Dix-huit ans plus tard, le Fifo, qui était un petit festival, est toujours là. Il revient tous les ans en février. " Et s’il est encore là, c’est bien qu’il a su s’adapter. L’ADN du Fifo, c’est la résilience. Il montre la résilience de nos îles à travers les documentaires. "



Cette année, pour respecter les contraintes sanitaires, il passe en numérique. Ainsi, les projections mais également les colloques, conférences, interviews de réalisateurs " ces âmes qui portent le Fifo ", définit l’organisatrice Mareva Leu, sont accessibles par tous les résidents polynésiens, où qu’ils soient mais également à tous les voisins du Pacifique.



S'enraciner pour regarder plus loin



Pendant une semaine, le Fifo va rester ancré à Tahiti, mais va rayonner dans toute l’Océanie. " On s’enracine pour regarder toujours le plus loin possible ", résume Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Un rêve se réalise, la petite voix du Fifo va porter loin. " Nous sommes de petites îles, mais ce n’est pas pour cela que nous n‘avons rien à dire. " Au contraire.



Cette année, neuf films sont en compétition. Ils parlent du référendum en Nouvelle-Calédonie, de suicide, d’identité, de racines, de festival de danse, de conflit de famille et de violence et d’environnement également. Il y a en plus onze films hors-compétition. Ces deux séries seront disponibles à partir du 6 février. Les films du Off (fictions océaniennes, courts métrages et prix du Fifac 2019 et 2020) seront disponibles du 6 au 8 février.