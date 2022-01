Le Fifo dans les starting-blocks

Tahiti, le 25 janvier 2022 - À un peu plus de dix jours de l'ouverture du 19e Fifo (du 5 au 13 février), Miriama Bonno et les membres de l'Afifo ont tenu, mardi, une conférence exhaustive pour présenter le programme de cette édition qui mêlera numérique et présentiel à la Maison de la culture. Cette année, 12 films sont en compétition pour le grand prix du jury.



Après une édition 100% numérique pour fêter sa majorité en 2021, le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) revient cette année pour sa 19e édition sous un format hybride, mêlant numérique et présentiel. Mais avant l'ouverture du festival, prévu le 5 février à la Maison de la culture, Miriama Bonno et l'équipe de l'Afifo ont présenté, mardi, le "programme dense" de cette édition, malgré les restrictions sanitaires en vigueur. "L'an dernier, l'édition 100% numérique avait été un succès. Mais le Fifo, c'est aussi un espace d'échanges, de débats et c'est bien que le public puisse y avoir à nouveau accès", indique Miriama Bonno.



Principales attractions de cette semaine de festival, les 48 documentaires retenus, dont 12 en compétition pour le grand prix du jury (lire encadré). Des essais nucléaires à la quête identitaire en passant par le sport ou encore l'art, la sélection du Fifo balaye, comme à son habitude, un large panel de thèmes. Les 12 films en compétition seront ainsi jugés par un jury présidé pour la première fois par un Océanien, le Calédonien Emmanuel Kasarhérou, président du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. L'intéressé avait déjà fait parti du jury en 2009 et 2011. Pour l'épauler six femmes, dont trois Tahitiennes, toutes professionnelles de l'audio-visuel. "De quoi donner une note toute particulière à ce 19e Fifo", se réjouit la présidente de l'Afifo.





Masterclass, ateliers, conférences et débats



Pour les professionnels de l'audio-visuel des masterclass portant sur différents thèmes (Podcast et documentaire, Comment produire un film d'impact ?), et le Colloque des télévisions océaniennes seront des espaces d'échanges privilégiés. "Avec les conditions sanitaires, ce n'était pas évident à mettre en place, mais le défi a été relevé. Le public pourra quand même avoir une édition qui va être extrêmement riche", explique Miriama Bonno. "Et d'autre part pour les professionnels, ce Fifo leur permettra de relancer la machine. Ce secteur comme les autres a beaucoup souffert de la crise sanitaire. C'est important pour eux de pouvoir renouer des contacts avec les télévisions notamment."



Rendez-vous donc du 5 au 13 février à la Maison de la culture pour savourer ce 19e Fifo. Fifo 2022 - CATALOGUE Publish at Calameo Au-delà de la projection des films dans le grand et le petit théâtre de la Maison de la culture, le Fifo remet en place cette année une myriade d'activités connexes au Te Fare Tauhiti Nui. À commencer par les ateliers publics d'écriture de scénario, animé par Sydélia Guirao, et l'atelier de reportage TV avec Are Raimbault. Des rencontres en présentiel et en numérique avec les équipes des films en compétitions seront également possibles.Pour les professionnels de l'audio-visuel des masterclass portant sur différents thèmes (Podcast et documentaire, Comment produire un film d'impact ?), et le Colloque des télévisions océaniennes seront des espaces d'échanges privilégiés. "Avec les conditions sanitaires, ce n'était pas évident à mettre en place, mais le défi a été relevé. Le public pourra quand même avoir une édition qui va être extrêmement riche", explique Miriama Bonno. "Et d'autre part pour les professionnels, ce Fifo leur permettra de relancer la machine. Ce secteur comme les autres a beaucoup souffert de la crise sanitaire. C'est important pour eux de pouvoir renouer des contacts avec les télévisions notamment."Rendez-vous donc du 5 au 13 février à la Maison de la culture pour savourer ce 19e Fifo.

Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 25 Janvier 2022 à 18:06 | Lu 331 fois