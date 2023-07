Le Farereira’a en hommage à Coco Hotahota

TAHITI, le 18 juillet 2023 - La 6e édition du Farereira’a a été lancée dimanche 16 juillet avec le désormais traditionnel ‘Oro’a faatau aroha qui a eu lieu sur le marae ‘Ārahurahu. Les festivités se poursuivent avec l’ensemble des participants qui rendent un hommage appuyé à Coco Hotahota, fondateur de l’événement. Elles s’achèveront jeudi.



“ C’est la première fois que le Farereira’a a lieu sans son fondateur Coco Hotahota. La 6e édition est la première sans Coco, c’est très particulier ”, confie Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française. Aussi, le rendez-vous 2023, qui a lieu du 16 au 20 juillet sur le marae ‘Ārahurahu à Paea, a-t-il été pensé en hommage à ce grand homme de la danse. Les participants reprennent ses écrits et chorégraphies.



Le Farereira’a consiste à réunir les peuples du Pacifique, s’appuyant sur une idée de partage et de rencontre autour d’une passion commune, à savoir celle du ‘ori tahiti. Il paraît important aux organisateurs de “ maintenir le lien avec tous ces pratiquants ” et de rappeler aux jeunes Polynésiens, “ les valeurs essentielles de ce partage ”. Le Farereira’a se découpe en trois temps forts : le ‘Oro’a faatau aroha, le Hura a’ia’i i Tahiti et le Heiva i te mata’eina’a. Le Farereira’a a eu lieu pour la première fois en 2004, avec 350 participants répartis en sept groupes internationaux. Il a eu lieu ensuite tous les trois ou quatre ans. Cette année, huit groupes internationaux ont pu faire le déplacement sur les 13 attendus (soit 550 personnes). Ils viennent de Hawaii, du Mexique, du Chili, de Taïwan, de Nouvelle-Calédonie…



Communion



Le ‘Oro’a faatau aroha est un moment fort et très attendu. Il s’est déroulé le dimanche 16 juillet sur le marae ‘Ārahurahu. Il prépare spirituellement les délégations. Cette cérémonie a débuté en 2012 lors de la troisième édition du festival. C’est une cérémonie d’accueil des groupes internationaux basée sur la tradition comme lors des échanges et arrivées des grandes pirogues aux temps anciens. “ Il y a par exemple de l’eau de coco pour apaiser la soif, des fruits et victuailles sortis du ahimā’a pour réchauffer les participants comme on réchauffait les navigateurs qui venaient de poser le pied à terre ”, décrit Fabien Dinard. Il insiste, au-delà de l’aspect communion entre les peuples, sur l’aspect de transmission aux jeunes générations des gestes d’antan.



L’ensemble des participants est accueilli sur le marae pour renouveler ou tisser une nouvelle alliance Faatau aroha. Au son des pahu et “ dans une humilité profonde ”, ils foulent le sol considéré comme sacré. L’officiant réaffirme l’attachement du Polynésien à ses racines dans un ‘orero adressé aux tupuna et aux atua polynésiens, avant de déposer des offrandes, préparées spécialement pour l’occasion. Le marae a été décoré spécialement pour cette grande cérémonie traditionnelle. Au-delà de la valeur culturelle forte de cette rencontre, les liens fraternels sont scellés encore plus étroitement et plus fortement avec des échanges d’offrandes. À l’issue de la cérémonie, en retour, chaque groupe présente une danse et/ou un chant en guise de remerciement. Les accueillants ont offert eux aussi un spectacle pour clore le ‘Oro’a faatau aroha.





Concours et shows



Le Farereira’a, c’est aussi le Hura a’ia’i i Tahiti, un concours où danse et musique se mêlent dans une compétition divisée en quatre catégories : taata ‘ori roa a’e (danse solo), ‘ahu roa (‘aparima ‘amui), ‘ote’a tahito (‘ote’a ‘amui) et ‘upa tau (rohi pehe). Le concept de ce concours repose sur la préservation, la promotion et la valorisation de l’héritage culturel commun tout en intégrant la créativité artistique. Il est ouvert à tous les groupes de danse, écoles de danse ou organisations culturelles résidant sur le territoire de la Polynésie française et hors territoire. Il s’agit ici de faire rencontrer et de mettre en compétition tous les passionnés, sans tenir compte de l’appartenance ethnique et géographique, cela dans le berceau même du ‘ori tahiti. L’ensemble des résultats est disponible sur la page Facebook de l’événement (Farereira’a i Tahiti 2023).



Le troisième et dernier temps fort du Farereira’a est le Heiva i te mata’einaa. Il est encore un moment de partage. Les différentes délégations sont invitées à participer aux Heiva dans les communes de Tahiti, Moorea et Rangiroa. À cette occasion, elles peuvent autant produire un spectacle de ‘ori tahiti que de danses de leurs pays d’origine.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 18 Juillet 2023 à 16:39 | Lu 156 fois