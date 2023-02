Le Fare Vāna'a recrute quatre académiciens

Tahiti, le 17 février 2023 - L’Académie tahitienne – Te Fare Vāna'a lance un appel à candidatures pour occuper quatre sièges. Une "bonne connaissance" de la langue française et de la langue tahitienne est essentielle, ainsi qu’une maîtrise des outils informatiques.



L’Académie tahitienne lance un appel à candidatures pour recruter quatre membres. D’après l’institution, une "bonne connaissance" de la langue française et de la langue tahitienne est essentielle pour candidater. Une maîtrise des outils informatiques est aussi attendue par Fare Vāna'a. Les candidatures doivent être transmises par courrier à la directrice de l’Académie tahitienne, Flora Aurima Devatine, à l’adresse suivante : BP 2609 – 98713 Papeete – Tahiti. La demande doit être accompagnée d'une lettre de motivation, un acte de naissance, un CV et une photo d’identité. La date limite de transmission des candidatures est fixée au vendredi 28 avril à midi. L'institution culturelle, qui a vu le jour en 1972, a pour objectif la conservation et la promotion de la langue tahitienne.