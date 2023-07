Le Faa’a Aro remporte la Coupe de Tahiti face au Papeete RC

Tahiti, le 2 juillet 2023 - Les tribunes du stade Fautaua étaient bien garnies samedi soir à l’occasion de la phase finale de la Coupe de Tahiti de rugby. Le Punaauia RC a pris la 3è place de l’épreuve sans jouer en match d’ouverture, Paea Manu Ura étant forfait. Le Faa’a Aro s’est ensuite imposé (19-12) en finale face à Papeete et succède à Pirae au palmarès de la Coupe de Tahiti.



La saison 2022/2023 de rugby a pris fin samedi soir avec l’apothéose de la finale de la Coupe de Tahiti. Les supporters de Faa’a et Papeete, les deux équipes finalistes, auraient dû patienter avec le match pour les 3è et 4è places qui devaient opposer Punaauia et Paea les deux finalistes du championnat remporté par Punaauia, mais la revanche n’a pas eu lieu, les joueurs de Paea n’ayant pas fait le déplacement à Fautaua. Le public a par contre pu suivre une rencontre féminine sous forme de rugby à 7, laquelle opposait deux ententes de clubs. Le score final de 26-10 témoigne du dynamisme de la partie et a permis d’observer les joueuses potentiellement sélectionnables pour les Jeux du Pacifique 2023 puisque rappelons que le rugby féminin y sera au programme.



Place ensuite aux finalistes de la Coupe de Tahiti, les joueurs de Papeete de retour d’un déplacement d’une semaine aux Îles Cook ayant tout juste eu le temps de rejoindre le stade Fautaua après avoir atterri à Faa’a à 16 heures. Cela expliquait-t-il le début de match à sens unique en faveur de Faa’a, peut-être mais en partie seulement car comme en demi-finale face à Punaauia et bien que son ouvreur Teiki Tehaameamea souvent décisif lors des matches précédents soit resté sur le banc, Faa’a a mis énormément de rythme dans la partie d’entrée de match. Et cela s'est concrétisé au tableau d’affichage avec trois essais (Teuia Ikihaa 7è, Kehea Avaeoru 9è, Billy Tumarae 19è) et deux transformations de Tini Tahuhuterani.



Nicolas Ebb a bien passé une pénalité pour Papeete à la 9è minute, mais Faa’a menait déjà 19-3 après moins de 20 minutes de match. Et puis la physionomie de la rencontre s’est peu à peu modifiée, Papeete équilibrant d’abord les débats et dominant la fin de première période, Nicolas Ebb en profitant pour passer deux pénalités (34è et 40è) et ramener le score à 19-9 au repos.



Papeete relance le suspense



Et l’écart se réduisait encore dès la reprise avec une nouvelle pénalité de Nicolas Ebb qui permettai à Papeete de revenir à 19-12. Teiki Tehaameamea a remplacé au repos au poste d’ouvreur Tini Tahuhuterani blessé au bras, mais il était bien pris par la défense de Papeete et Faa’a a du faire le dos rond car Papeete a pris l’ascendant devant, tant en mêlée fermée que dans les impacts. Ceci étant, Faa’a n’était pas non plus arc-bouté devant son en-but, le jeu se déroulant souvent au milieu du terrain.



A partir de l’heure de jeu, la rencontre devenait hachée par les fautes, Terai Avaeoru le demi de mêlée de Faa’a prenant un carton jaune à la 63è minute qui peut faire les affaires de Papeete. Et les partenaires du capitaine Jeremy Taute ont tenté d’en profiter en jouant au large, mais leurs efforts ont été souvent stoppés par des fautes de main. Et c’est bien Faa’a qui a repris la main en fin de match notamment devant et qui a préservé son avantage pour s’imposer 19-12 et remporter la Coupe de Tahiti 2022/2023, un temps fort pour Jules NG Pao, le président de Faa’a Aro :’’Depuis que tous nos joueurs sanctionnés sont revenus, nous avons retrouvé un très bon niveau de jeu en coupe par rapport au championnat où nous avions un effectif amoindri. Depuis les quarts de finale, nous proposons des matches aboutis et surtout, les joueurs font preuve de discipline. Ce fut encore le cas ce soir même si nous avons été un peu plus pénalisés en 2è mi-temps. On a fait ce qu’il fallait en début de match pour faire la différence et on a ensuite bien résisté à Papeete pour décrocher la coupe. C’est une belle revanche pour notre club qui a vécu des moments difficiles et qui a su se remobiliser pour repartir de l’avant’’.



Un grand bravo aussi à Papeete qui a su rendre la finale indécise après une entame de match laborieuse. Rappelons que Pirae avait remporté le Coupe de Tahiti D2 le samedi précédent en s’imposant 40-22 à Moorea. Le rugby local va observer une trêve avant de lancer son calendrier 2023/2024 fin août par le Championnat de rugby à 7.