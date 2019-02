Le Défi du coeur: "Ramez pour les enfants de la Saga"

PAPEETE, le 12 février 2019 - Le défi du coeur aura officiellement lieu ce mercredi 13 février de 12h à 15h ! Les organisateurs des Trophées du Sport lancent un défi sportif à la portée de tous !



Dans le cadre du célèbre évènement sportif Les Trophées du Sport, les organisateurs mettent au défi les sportifs du dimanche, les partenaires, mais aussi les sportifs accomplis en passant par le public intrigué par le concept. Le défi aura lieu de 12h à 15h à Papeete dans la rue piétonne La Promenade de Nice et consistera à atteindre en relai, 30km en Aviron Indoor.



Un club au coeur de l'évènement



Ce défi n'aurait pas pu se faire sans la collaboration du Club Aviron Indoor Cap Marara Tahiti, premier club d'aviron en Polynésie créé par Kévin Scott, pour promouvoir cette discipline peu connue sur le Fenua. Pour l'occasion, 4 rameurs statiques seront fournis et installés à 11h par le Club de rowing indoor dans la rue piétonne. L'un des avirons sera exclusivement dédié à la performance alors que les autres seront des supports dédiés à la découverte de ce sport. De plus, 12 athlètes du club nous feront l'honneur de leur présence le jour du défi.



Grâce à la bienveillance de la marraine du défi, Vaihere Doudoute, les participants seront incités à atteindre l'objectif fixé et ainsi permettre à une association polynésienne de prétendre à la somme de 250 000 FCP offerte par les partenaires des Trophées du Sport.



LE PROGRAMME



11H : installation de 4 rameurs statiques par la fédération de rowing indoor.



11H30-12h : rencontre avec le parrain de la SAGA, Henri CORNETTE DE ST CYR dit "Doudou".



12H-13h30 : présence de Térésa PADOVESE, médaille de bronze 2018 à Las Végas.



13H : présence de la marraine Vaihere DOUDOUTE, vice-championne 2018 à Las Végas et 7è au Championnat de France 2018.



De 14h à 15h : animation spéciale radio en direct dans l'émission "TAURE'A DJEUN'S" animée par Mickey SPITZ.