Le Dauphin réalise sa plus longue évacuation sanitaire : 3426 kilomètres

PAPEETE, le 27 août 2018. L'hélicoptère Dauphin a réalisé sa plus longue évasan le 19 août en allant chercher une personne malade habitant l’atoll de Tenarunga. Cela représente au total 14 heures de vol, pour 3 426 km parcourus.





Les Forces armées en Polynésie française ont été sollicitées, le 19 août, pour réaliser une évacuation sanitaire délicate. Il s'agissait d'aller chercher une personne malade sur l’atoll de Tenarunga, situé à 1 375 kilomètres de Tahiti. Cela représentait pas moins de 3 400 kilomètres aller-retour à parcourir pour l'hélicoptère Dauphin, a-t-on appris sur la page Facebook de la Marine nationale.



En coordination avec le Falcon 200 Gardian de la Flottille 25F, et sous les ordres du centre opérationnel de Tahiti, les marins du ciel ont permis d'aller secourir une personne dans un état médical critique.



L'atoll ne disposant pas de piste d'atterrissage, il a fallu coordonner l'opération de secours entre le Falcon 200 Gardian et le Dauphin, pour assurer une prise en charge rapide du malade.



Pour mener à bien sa mission, le Dauphin a dû faire plusieurs escales. Il s'est arrêté pour se ravitailler à Fakarava, à Hao et à Moruroa avant de rejoindre Tenarunga.



Le patient a ensuite été transporté vers Moruroa pour être pris en charge par une équipe médicale à bord du Gardian.