Le DJ tahitien HRH fait un tube sur Internet

"Quand j'ai de l'inspiration je me mets à composer et j'y reste des heures"



Comment es-tu entré dans ce monde ?

Au début j'aimais bien voir mon papi faire de la musique, il joue du local. Ca m'a passionné, j'avais 10 ans et j'ai commencé à apprendre la musique avec lui. Je joue du djembé, du ukulele et de la guitare. Mais ensuite j'ai arrêté pendant un long moment, jusqu'à il y a trois ans quand j'ai repris la musique électronique avec FLStudio. J'avais un collègue dans ma classe qui utilisait déjà ce logiciel, donc quand je l'ai rencontré j'ai voulu en faire avec lui. Il a un style différent du mien, mais on composait à l'école pendant les pauses, et ça m'a remis dans la musique. J'ai vite eu les bases, mais quand on travaillait ensemble j'avais plus d'idées, j'ai pu avancer dans mon style à moi, et lui dans son style.



Tu passes combien de temps à composer ? Quel est ton matériel ?

Quand j'ai commencé c'était tous les jours mais aujourd'hui, comme je sais bien utiliser le logiciel, ce n'est que quand j'ai de l'inspiration que je me mets à composer et j'y reste des heures. J'utilise le logiciel FLStudio, rien d'autre. La table de DJ qui est là est au collègue, c'est plus fait pour animer les soirées. Je suis en train d'apprendre avec eux, mais c'est vraiment eux les boss.



Où peut-on écouter tes morceaux ?

Je poste tout sur Soundcloud, comme la plupart des producteurs locaux, même si certains postent leurs musiques sur YouTube.



Comment trouver les sons de tous ces jeunes DJ locaux ?

Nous on s'échange nos morceaux par internet ou clés USB, mais il n'y a pas de page où tout est réuni. Certains ont une page sur SoundCloud ou sur YouTube. Pourtant on est plein, au moins 60 DJ.



Vous avez tous appris ensemble ? Vous vous influencez les uns les autres ?

Chacun a appris dans son coin, mais on sent bien que tout le monde s'influence. Il y a des sons que, d'un seul coup, tout le monde utilise. C'est comme une mode. On échange nos sons, mais ils ne sont pas gratuits, il faut payer... généralement en l'échangeant contre un autre son. Et du coup c'est vrai que ça fait un style. Quand on entend une musique d'ici, on sait que c'est quelqu'un d'ici qui l'a faite. C'est un style qui s'appelle le Tropical Dem, le style d'ici. Mais moi je ne suis pas dans ce style, je suis plus dans un style international.