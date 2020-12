Le Criobe de Moorea doté d’un bateau scientifique

L’intérêt pour les scientifiques du CRIOBE est désormais d’analyser les espèces étudiées en mer, notamment pour les suivis durant plusieurs heures d’affilée ou des observations de nuit, et éviter désormais de les ramener dans les laboratoires du CRIOBE. "L’idée est de revoir un petit peu la façon de comprendre le développement du corail, l’écosystème, tous les organismes qui vont avec, les mollusques, les crustacés et les poissons afin de voir directement comment tout cela fonctionne dans le milieu dans lequel ils vivent. C’est comme si on mettait une partie de la structure du CRIOBE sur le récif" explique Serge Planes, directeur de recherche au CRNS.



Mais en plus du lagon, les études peuvent aussi se faire en cas de besoin dans les zones plus profondes au large, grâce notamment à la capacité du bateau à bien se stabiliser avec ses deux ancres. L’une étant placée à l’arrière tandis que l’autre est située à l’avant. En prévision des futures expéditions du CRIOBE dans les autres îles, des anneaux ont été conçus à l’arrière du bateau de manière à pouvoir le remorquer. "On est finalement capable de déployer aussi le CRIOBE sur une autre île pour y travailler en emmenant tous les équipements scientifiques nécessaires. On faisait auparavant des expéditions avec des navires comme le Tara. Mais cela ne durait pas longtemps. On ne pouvait pas rester sur un site comme on le voulait" ajoute Serge Planes.



En plus des études sur la ponte de corail qui se fait actuellement sur l’île sœur, d’autres expéditions sont en effet prévues prochainement dans les îles, comme celles des suivis de l’environnement et des études de certaines espèces maritimes à Bora Bora. Outre les recherches, l’objectif serait de faire des séries de tests durant les six prochains mois sur le fonctionnement, l’utilisation et l’agencement du bateau avant de ramener celui-ci au chantier naval pour y faire des ajustements. Le Nohu-Criobe pourra être, par la suite, mis à la disposition des autres organismes de recherches, tels que l’Université Française du Pacifique en cas de besoin spécifique pour leur programme ou à d’autres partenaires comme les mairies pour des études les concernant.