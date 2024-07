Le Covid fait encore 1.700 morts par semaine, dit l'OMS

Genève, Suisse | AFP | jeudi 11/07/2024 - Le Covid-19 fait encore environ 1.700 morts par semaine dans le monde, a souligné jeudi l'Organisation mondiale de la santé, appelant les populations à risque à continuer de se faire vacciner contre cette maladie.



Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde contre le déclin constaté de la couverture vaccinale.



Malgré ces morts, "les données montrent que la couverture vaccinale a diminué chez les membres du personnel de santé et les personnes de plus de 60 ans, qui constituent deux des groupes les plus à risque", a déploré le chef de cette agence de l'ONU au cours d'une conférence de presse à Genève.



"L'OMS recommande que les personnes appartenant aux groupes les plus à risque reçoivent un vaccin contre le Covid-19 dans les 12 mois suivant leur dernière dose", a-t-il rappelé.



Plus de sept millions de décès dus à cette maladie ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé, même si le véritable bilan de la pandémie semble bien plus élevé.



Le virus à l'origine du Covid a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019.



L’OMS a exhorté les gouvernements à maintenir la surveillance et le séquençage du virus et à garantir l’accès à des tests, des traitements et des vaccins abordables et fiables.