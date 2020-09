Le Conservatoire fait école sur l'île soeur

Dans un second temps, des cours de 'ori Tahiti sont assurés par Hinavai Raveino, responsable de l’antenne du Conservatoire de Moorea, aux filles âgées de 7 à 10 ans (non inscrites à l’école de Teavaro) de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 pour les plus âgées, adolescentes mais aussi adultes. À noter que les inscriptions sont toujours ouvertes. Hinavai, la professeure de 'ori Tahiti , n’hésite pas à louer les avantages de son établissement afin que les danseuses novices ou confirmées de l’île sœur viennent s’y inscrire : "Le Conservatoire n’est pas juste une école de danse. On délivre également des diplômes. Nos élèves ont la possibilité de passer des examens en ukulele, en himene et en 'ori Tahiti. Notre deuxième objectif est de faire en sorte qu’ils apprennent les pas de danse, les noms de ces pas, etc. On vient avec un programme" insiste-t-elle.



Les danseuses présentes pour ce premier cours étaient en tout cas très impliquées pour la majorité d’entres elles. "Quand j’ai entendu qu’une antenne du Conservatoire allait s’ouvrir, je me suis tout de suite dit que j’allais m’inscrire pour renforcer mon niveau en 'ori Tahiti. J’aimerais surtout perfectionner ma technique et mes pas de danse. De plus, les horaires des cours vont bien avec mon travail" déclare Haidé Faatauira, une danseuse originaire de Pihaena. "J’ai aimé la façon dont Hinavai nous a enseigné aujourd’hui. J’aimerais continuer dans la danse et devenir plus tard une danseuse comme elle. Je vais également participer au cours de himene" déclare à son tour Fakutea Terai, une toute jeune danseuse de 8 ans. Outre les examens, les personnes inscrites à l’antenne de Moorea participeront également au gala annuel du Fare upa rau au moins de juin prochain.