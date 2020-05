Le Conservatoire a partiellement rouvert ses portes

Durant cette première “semaine test”, la continuité pédagogique qui avait été mise en place par l'établissement dès l'annonce de sa fermeture a été suspendue puisque la semaine du 9 au 17 mai est une période de vacances. Certains cours en présentiel ont cependant repris, mais ils ne concernent que “les disciplines individuelles, mettant en scène un professeur et un élève”, rappelle une publication du CAPF diffusée lundi. Ce qui exclue donc les cours où plusieurs élèves sont présents, comme dans le département himene.

Un système de drive a également été mis en place pour permettre aux parents de déposer et de récupérer leurs enfants. Par ailleurs, les agents du Conservatoire ont fléché des parcours dans l’établissement pour organiser les entrées et les sorties des élèves “de manière à éviter tout attroupement”.



En ce qui concerne les cours, le CAPF a expliqué que seuls des cours individuels programmés peuvent être assurés. Parmi lesquels des cours de claviers –piano, guitare, orgue, percussions classiques–, de cordes –alto, contrebasse, guitare classique et violon–, de cuivres –cor, trombone, trompette et tuba–, de bois –clarinette, flûte traversière et saxophone, de musiques actuelles –basse, batterie, coaching vocal, guitare, piano et musique assistée par ordinateur–, de chant lyrique et de jazz.