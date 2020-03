Le Classic Central Golf pour Castillo et Schwarz Ah-Lo

Tahiti le 8 mars 2020 – Le Classic Central Golf Tahiti Infos à livrer son verdict samedi. En 1ère série chez les hommes, c'est Adam Castillo qui s'est imposé grâce à une carte de 148. Chez les dames la victoire est revenue à Hortense Schwarz Ah-Lo qui a rendu une carte de 178 à l'issue des deux tours.



Ils étaient 103 golfeurs à prendre le départ jeudi du Classic Central Golf Tahiti Infos, qui s'est joué sur le parcours de Atimaono à Papara. A l'issue de la première journée, Félix Hitiura était en tête du classement en 1ère série chez les hommes grâce à une très bonne carte de 74. A deux coups derrière le leader, on retrouvait Guillaume Ferrieux (76) en deuxième position, talonné de près par Adam Castillo (77) troisième.



La deuxième et dernière journée de la compétition s'est jouée samedi sur les greens de Papara. Le moment choisi par Adam Castillo pour jouer son meilleur golf. Ce dernier a rendu une excellente carte de 71, pour un total de 148, et s'est adjugé cette édition du Classic Central Golf. Vatea Taraufau de son côté a terminé deuxième à sept coups de Castillo (155). Félix Hitiura qui était le leader avant la dernière journée, a rendu une carte de 81 samedi. Un score qui l'a rétrogradé s'est à la troisième du classement.



Chez les dames en 1ère série, il y eu également une belle bagarre. Au terme de la première journée de jeudi, c'était Hortense Schwarz Ah-Lo qui caracolait en tête du classement avec une carte de 87. Cette dernière devançait alors de deux coups Eveline Bambridge (89) deuxième, et de huit coups Moana Coutrot (95) troisième.



Samedi Scharwz Ah-Lo a été en mesure de conserver son avance en dépit d'une carte moins bonne (91). Moana Coutrot pour sa part, a profité de la baisse de régime d'Eveline Bambridge pour s’adjuger la deuxième place au classement, devant cette dernière.



A noter qu'une compétition en scramble par équipe de deux s'est disputé dimanche sur le parcours de Atimaono.