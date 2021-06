Le Cesec valide le projet crématorium

Tahiti, le 17 juin 2021 - Saisi pour avis par le Pays, le Cesec a donné jeudi son feu vert au projet de loi du pays relatif à la création, l'exploitation et au suivi de crématoriums en Polynésie française. Pour l'heure, les crémations sont réalisées en métropole ou à l'étranger.

L'enterrement est le mode de sépulture le plus répandu en Polynésie française, où il n'existe pas de crématoriums. À ce jour, les crémations sont réalisées en métropole ou à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande. Il faut alors organiser le transport du corps du défunt tout en respectant les différentes réglementations en vigueur. Une démarche contraignante et couteuse.



Soumis à l'avis du Cesec, le projet de loi vise à insérer au code l'environnement un chapitre intitulé "le crématorium", fixant les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des crématoriums au fenua. Après avoir pris connaissance du texte, le Cesec a émis plusieurs observations et recommandations.



Une organisation "fragmentée"



Tout d'abord, le Cesec constate qu'aucune étude sur la situation des cimetières et sur les enjeux d'un crématorium au fenua n'a été réalisée. "Une étude qui permettrait d'estimer la demande à venir pour la crémation et de prévoir les évolutions possibles des pratiques funéraires", selon le conseil économique, social, environnemental et Culturel de la Polynésie française.



La création ou l'extension d'un crématorium sont soumises à une autorisation du Haut-commissaire de la République, prise après une enquête publique réalisée avec l'aide d'un commissaire enquêteur et les avis de la Direction de la santé et de la Direction de l'environnement. Le Cesec recommande de définir explicitement la nature juridique des services rendus dans le cadre d'un ou plusieurs crématoriums au fenua.



La quatrième institution de la Polynésie française a constaté que le cadre juridique et la répartition des compétences entre les différents acteurs institutionnels sont "fragmentés" et que les contrôles de conformités relèvent de la Polynésie française alors que l'autorisation finale appartient au Haut-commissaire. "Cette organisation fragmentée nécessitera un effort de coordination entre l'État, les communes, les maires et la Polynésie française", indique le rapport du conseil.