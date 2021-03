Le Cesec sensibilisé au "leadership féminin"

Tahiti, le 8 mars 2021 - Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) organise ce mardi une journée de formation à l’intention de ses membres sur les "outils pour un leadership féminin plus serein au quotidien".



Pour des raisons sanitaires, la journée ne sera pas ouverte au grand public mais diffusée en direct sur la page Facebook du Cesec (@cesec.polynesie). Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) organise ce mardi une journée de sensibilisation à l’intention de ses membres sur le thème des "outils pour un leadership féminin plus serein au quotidien".

L’année dernière, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la quatrième institution du Pays avait organisé une chaîne humaine du symbole féminin au cœur de ses jardins, ainsi que deux débats sur le thème du leadership féminin.