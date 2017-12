Le CSA a reçu près de 90.000 plaintes cette année, un record

Paris, France | AFP | mercredi 27/12/2017 - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu cette année un nombre record de plaintes de téléspectateurs et d'auditeurs, lié notamment à un canular de Cyril Hanouna jugé homophobe qui avait entraîné un déluge de plaintes sans précédent, a-t-on appris mercredi auprès du gendarme de l'audiovisuel.



Le CSA a reçu près de 90.000 saisines cette année, a indiqué à l'AFP le régulateur, comme l'avait rapporté le quotidien Les Echos.

Il s'agit d'un niveau record, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant enregistré environ 38.000 plaintes en 2016 et près de 9.000 en 2015. Ce n'est pas une surprise: le CSA avait dépassé son précédent record annuel de plaintes dès le printemps, après un canular jugé homophobe de Cyril Hanouna dans une émission diffusée le 19 mai sur C8.

Cette séquence avait entraîné à elle seule 39.000 plaintes au CSA et avait valu en juillet à C8, chaîne du groupe Canal+, une très lourde sanction (une amende de 3 millions d'euros).

Cependant, si le nombre de signalements a explosé cette année, le nombre de dossiers transmis au collège du CSA (l'instance habilitée à prononcer des sanctions) est resté identique, autour d'un millier par an, souligne-t-on au sein du Conseil.

Toute personne peut saisir le CSA pour l'alerter à propos d'une émission de radio ou de télévision, via un formulaire disponible sur le site du Conseil.

A partir de ces signalements ou de contrôles qu'il exerce lui-même, le CSA peut prononcer, après mise en demeure, d'éventuelles sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre. Cette année, le CSA a prononcé au total 35 mises en demeure et 7 sanctions, dont 3 concernant C8.