Le COPF récompense le mouvement sportif

Tahiti, le 6 février 2025 - Pour sa troisième édition, le Aito Tu’aro a réuni, jeudi soir, dans l’enceinte de la présidence, le monde sportif polynésien. À travers cet événement, le Comité olympique de la Polynésie française (COPF) a voulu mettre à l’honneur tous ceux et celles qui contribuent à la réussite du sport au Fenua, mais aussi à son rayonnement dans le monde.



Les performances de nos sportifs se multiplient au fil du temps. Toute cette réussite et cette passion qui animent nos athlètes sont le fruit de plusieurs facteurs : un amour inconditionnel pour le sport ; une envie de performer au plus haut niveau, de découvrir d’autres horizons et ; surtout, de représenter fièrement leur pays à travers les différentes compétitions internationales auxquelles ils participent. Mais la performance d’un athlète ne repose pas uniquement sur son talent. Son encadrement familial et sportif sont primordiaux. Sans ce soutien, les résultats ne seraient pas au rendez-vous.



C’est ce que le COPF a voulu mettre en lumière en créant, il y a trois ans, le Aito Tu’aro. Cet événement vise à récompenser les athlètes, bien sûr, mais aussi et surtout toutes les personnes qui les aident à devenir ce qu’ils sont : des entraîneurs, des dirigeants bénévoles qui œuvrent quotidiennement au développement de leur discipline et au bien-être de leurs pratiquants. Un bien-être également encouragé par le développement d’actions sociétales permettant à tous de bénéficier des bienfaits du sport. Car oui, le sport et l’activité physique permettent de se sentir bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. C’est l’objectif principal que se sont fixé les différentes instances sportives, du Pays jusqu’aux clubs en passant par les fédérations.



Lors de cette soirée, de nombreuses personnes qui font que le sport polynésien est une entité à part entière ont défilé sur le podium : des jeunes espoirs, des équipes, des légendes, des sportifs en catégorie “handi”, des élites, des entraîneurs, des bénévoles, mais aussi des associations qui mettent en place des actions sociétales et des événements caritatifs.



Tous ces lauréats méritants ont exprimé leur reconnaissance envers les valeurs qui les ont fait grandir, avancer et devenir ce qu’ils sont. L’ambition du COPF d’honorer et de rendre hommage à toutes ces personnes investies dans le sport en Polynésie est une réussite.





Palmares Aito Tu’aro 2025

Prix Equipe femmes : Equipe juniors championne du monde de Va’a : quatre médaille d’or en V6 et V12 à Hilo en 2024 Prix Equipe hommes : Equipe seniors championne du monde de Va’a avec quatre titre en V1 V6 et V12 à Hilo en 2024 Prix spécial TNTV : Tiki Toa, équipe de Beach Soccer qualifiée pour la 8e fois d’affilée en coupe du monde Prix légende : Pascal Vahirua, ancien joueur de football professionnel, 22 sélections en équipe de France et un but Prix catégorie Handisport féminin : Lisiane Teiri, deux fois championne du monde de Va’a en V6 vitesse à Hilo 2024 Prix catégorie Handisport homme : Gervais Aumeran 4 x champion du monde de Va’a en V6 et V1 aux championnats du monde de vitesse à Hilo 2024 Prix spécial COPF : Teuraiterai Tupaia, recordman de France du lancer de javelot et qualifié pour les jeux olympiques 2024 Prix Élite hommes : Kauli Vaast, champion olympique de surf 2024 Prix Élite féminin : Vahiné Fierro, vainqueur de la pro Tahiti surf 2024 et qualifiée pour le champion tour 2025 Prix meilleur événement : La tahitienne, course dédiée à la lutte contre le cancer Prix meilleure action sociétale : Vai Mane'e, le bassin itinérant pour l'apprentissage de la natation, de la Fédération Tahitienne de Natation Prix catégorie bénévole : Yann Lafortune, secrétaire général de la Fédération Tahitienne de Judo, pour son engagement depuis près de 50 ans dans le judo Prix meilleur entraineur : Hira Teriinatoofa entraineur équipe de France surf pour les JO 2024 Prix espoirs féminin : Mihinoa Paari, six fois médaillé d’or aux championnats du monde de va’a vitesse à Hilo 2024 Prix Espoirs masculin : Enoa Vial champion de France juniors eaux libre sur 5 km

Déclarations



Louis Provost, président du COPF : “C’est une soirée qui est dédiée au mouvement sportif, à ces athlètes, à ces bénévoles et à ces entraineurs. C’est l’occasion de leur dire merci pour ce qu’ils font, pour tout le temps qu’ils donnent. On sait que ce n’est pas toujours facile mais c’est grâce à eux que le sport en Polynésie existe et qu’il est si bien représenté aussi à l’international.”



Cécile Gilroy présidente du jury mais aussi présidente de la fédération athlétisme : “Les fédérations sont au cœur de cette soirée. Ceux sont-elles qui ont fait des propositions d’athlètes et après le jury a choisi les nominés. Sélectionnés des lauréats est un véritable défis car chaque année on est confronté à des performances exceptionnelles et des parcours inspirants. Le monde sportif est riche de talents. Nous avons pris comme critères les résultats sportifs mais aussi l’engagement la persévérance et l’impact de chaque athlète sur son sport et au-delà.”



Hira Teriinatoofa, entraineur de l’année 2024 : “Merci à toute l’équipe de France. On s’est entrainé ensemble pendant quatre ans. Je remercie aussi les athlètes pour l’ambiance et le travail qui nous a permis d’aller chercher la médaille d’or.”



Pascal Vahirua, prix Légende : “Quand on part d’ici ce n’est pas évident. Pour progresser, je suis parti jouer en Métropole. Et il faut croire en soi et je sais que les athlètes polynésiens ont les qualités pour aller vers le haut niveau tout en gardant notre humilité.”



Jean-François Martin, membre de la fédération de football et chef de délégation des Tiki Toa : “Pour un pays comme le nôtre cette huitième participation consécutive est un aboutissement du travail fourni par tous depuis des années.”



Mihinoa Paari, prix espoir féminin 2024 et membre de l’équipe juniors de Va’a, quadruples championnes du monde : “Je ne m’attendais pas à cette victoire j’en suis très contente. J’ai vécu de belles choses à ces championnats du monde. Je suis contente de mes titres individuels mais ceux obtenus avec les copines sont les plus importants. On a vécu des moments formidables.”







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Février 2025 à 13:34 | Lu 290 fois