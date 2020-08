Le COPF recommande une suspension des compétitions

Tahiti, le 14 août 2020 - Le Comité olympique de Polynésie française (COPF) a adressé jeudi un courrier à l'ensemble des fédérations sportives du fenua, dans lequel il recommande de "suspendre l'ensemble des compétitions pendant une durée de trois semaines."



Christelle Lehartel, ministres des Sports, avait rappelé mardi suite à la découverte de possible cas de Covid+ concernant des licenciés de la Fédération polynésienne de rugby, à l'ensemble du mouvement sportif polynésien "d'appliquer scrupuleusement les mesures d'hygiènes et de distanciation sociale."



Et puis jeudi le Comité olympique de Polynésie française (COPF) a adressé un courrier à l'ensemble des fédérations leur recommandant de "suspendre l'ensemble des compétitions pendant une durée de trois semaines, ce qui correspond à la période reconnue d'incubation du virus", et "d'éviter ainsi au mouvement sportif d'être pointé du doigt dans ce contexte particulier."



Pour l'heure il ne s'agit donc que d'une recommandation et le COPF reste donc le choix aux présidents de fédé. "Vous restez libre en tant que fédération délégataire d'une mission de service public, de faire les choix que vous jugerez opportun pour faire face à cette situation (…) Nous sommes conscients que telles mesures peuvent lourdement impacter la vie de vos fédérations d'un point de vue économique, mais le mouvement sportif ne peut rester insensible face à l'avancé du virus", indique le courrier.



Vendredi les fédérations de triathlon, de cyclisme ou encore de basket-ball ont décidé de suspendre toutes rencontres sportives et toutes compétitions pour les trois prochaines semaines. Rappelons que la fédé de rugby avait été la première à prendre de telles dispositions.