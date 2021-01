Le CHPF vaccine ses troupes

Tahiti, le 14 janvier 2021 - À l'issue d'une journée de rodage, le CHPF lance dès demain une première campagne de vaccination de son personnel dans les locaux de la maison médicale de garde. Sa dotation de 1 025 doses vise près de 600 personnes sur la base du volontariat, à commencer par la directrice de l'hôpital, Claude Panero.



Le vaccin ? "Une formalité" résume Audrey. Médecin anesthésiste en réanimation au CHPF, la jeune femme attend son tour en salle d'attente. "C'est aussi bien sûr pour éviter de le transmettre à des patients fragiles". Dans les locaux de la maison médicale de garde, sise à l'entrée de l'hôpital, la valse des blouses blanches, vertes ou bleu ciel a commencé pour recevoir le vaccin Comirnaty des laboratoires Pfizer/BioNTech.



L'établissement a lancé sa première campagne de vaccination aujourd'hui en perspective de la phase 1 du dispositif du Pays, dont le lancement officiel démarre lundi 18 janvier. Cependant, les premières doses ont été administrées hier. Un rodage de 24 heures, à commencer par la directrice de l'établissement, Claude Panero, suivie de nombreux responsables et chefs de service de l'hôpital, à l'instar de Philippe Dupire, président de la commission d'établissement ou de Loïc Durand, chef de service des urgences. "Nous sommes détenteurs de 1 025 doses, ce qui nous permettra dans cette première campagne de vacciner près de 600 personnes, indique Claude Panero. La logistique nous permet d'absorber un flux d'une soixantaine de personnes par jour".



Pas de critère de priorisation pour le personnel des établissements sanitaires ainsi que pour les professions libérales de Tahiti et Moorea. Il s'agit pour la directrice de "répondre à une attente de la population : celle de voir l'hôpital conserver une pleine capacité de fonctionnement et de prise en charge des patients Covid et non Covid".



D'où l'importance d'une campagne "la plus large, la plus rapide et la plus efficace possible". Toujours sur la base du volontariat, les agents de l'hôpital peuvent se présenter spontanément, ou réserver un créneau horaire auprès de la médecine du travail pour plus de confort.



Bien entendu, le personnel le plus exposé se montre plus prompt à faire le vaccin. Mais dans l'ensemble, la direction observe "un bel engouement". En témoignent les réservations qui affichent complet pour la journée de vendredi et de lundi. "On l'avait déjà observé lors de la campagne de vaccination contre la grippe" commente Claude Panero.