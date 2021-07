Le Big Air Contest dans les starting-blocks

Les organisateurs n’attendent plus qu’un vent favorable. Il faudra que ce soit un puissant alizé de sud-est de 25 à 30 nœuds (45 à 55 km/h). Par chance, le mara’amu donne des signes très positifs depuis quelques jours . Le top départ du Big Air Contest devrait être donné dans les prochains jours à Hitimahana. “Nous sommes en attente de prévisions idéales, mais la waiting period a commencé et nous espérons que la compétition puisse avoir lieu entre mi et fin juillet”, explique Vairea Ceran-Jérusalémy, coorganisatrice du Big Air Contest aux côtés d’Antoine Fermon.Cette compétition de kitesurf freestyle est une première du genre en Polynésie. Elle est organisée sous l’égide de la Tahiti Kite School. Une école itinérante de kitesurf, wingsurf et foil créée l’année dernière par Antoine Fermon, rider pro et l'une des références du kitesurf freestyle en France, et Vairea Ceran-Jérusalémy. Et le spectacle promet d’être au rendez-vous, pour les amateurs de sensations fortes. Car dans la famille kitesurf, le Big Air est une discipline à part entière. Les riders y ont une mission essentielle : flirter avec leurs propres limites ; s'envoler à plusieurs mètres de haut tout en enchainant des figures techniques et les mouvements d’aile. Une discipline exigeante réservée aux sportifs aguerris.Les épreuves seront organisées sur une journée, une fois la compétition déclenchée. Elle sera ouverte par une démonstration offerte par Antoine Fermon. Puis les heats démarreront. Le jury sera composé par Antoine Fermon (qui outre le fait d'être rideur pro est aussi juge en compétition) et par d'autres moniteurs de kite. Un juge de France est prévu parmi les membres du jury, pour une garantie d'objectivité dans les notations.Ouvertes en mai dernier, les inscriptions sont aujourd’hui closes. La première édition du Big Air Contest verra s’affronter 35 riders, dont deux femmes et deux adolescents de 12 et 16 ans. Le vainqueur de la Tahiti Big Air Contest se verra attribué une wild card pour la compétition Lords of Tram à Gruissan (Aude). Le rendez-vous du kitesurf big air métropolitain se tient généralement en octobre. Antoine Fermon étant déjà invité, le fenua aura donc deux représentants pour l'événement. “Après, si des Tahitiens réussissent de bonnes performances à Gruissan, ils peuvent décrocher une invitation pour la Red Bull King of the Air, la grosse compétition internationale de kitesurf big air qui se tient à Cape Town en Afrique du sud.” D'autres cadeaux comme un kite et une planche seront également mis en jeu le jour de la compétition par la marque Core Kites, marque internationale de kite, ainsi que des boards short par KDC Surfwear.Pour plus d'information : facebook et instagram de Tahiti Kite School ou sur www.tahitikiteschool.com