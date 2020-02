Le Beach Soccer se développe à Papara

Tahiti, le 7 février 2020 – Le terrain de beach soccer du centre technique de surf Popoti, situé à Papara a été mis à disposition de l'association Tereone Beach Soccer, vendredi. L'occasion pour l'association de multiplier les manifestations sportives, mais aussi d'encadrer la jeunesse.



La ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, a signé une convention pour la mise à disposition d'un terrain de beach soccer, vendredi matin, au site du centre technique de surf Popoti de Papara. Cette convention a été signée avec l'association Tereone Beach Soccer, le directeur de l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF), Ariitea Bernardino et le maire de Papara, Gaston Tunoa.

L'association, présidée par Matairea Bessert, est connue pour avoir formé des joueurs de beach soccer polynésiens de renom, comme Heimanu Taiarui, élu Meilleur joueur lors de la Coupe du monde de 2015, ou encore Teinui Lehartel. Grâce à cette mise à disposition du terrain de Popoti, l'association pourra proposer des séances d'initiation à la discipline pour tous les âges, ainsi que des événements et championnats tout au long de l'année. Ce type de célébrations lui permettra par exemple de repérer de jeunes espoirs polynésiens. Par ailleurs, Tereone Beach Soccer souhaite travailler avec les écoles et les parents en leur offrant un suivi sportif, pédagogique et citoyen.