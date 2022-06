Le Be Comédie Club est né mort de rire

Tahiti, le 2 juin 2022 – Inspiré du Jamel Comedy Club, le Be Comédie Club a ouvert ses portes cette semaine à Papeete à l'initiative de Teiva LC, Maud, Yepo et Édouard Malakai. Une nouvelle scène pour les humoristes, confirmés ou en devenir, du fenua.



Mardi soir, au Be You de Papeete, s’est tenue la première séance du Be Comédie Club. Un concept qui s’inspire du Jamel Comedy Club en métropole et qui fonctionne suivant le même principe. Toutes les semaines, la scène du Be You est ainsi ouverte aux humoristes de tous genres et styles du fenua afin de leur permettre de s’exprimer et de partager leur talent. Le chanteur Teiva LC, initiateur du projet avec Maud, Yepo et Édouard Malakai nous explique : “L’idée date de plusieurs années déjà. Nous en avions parlé avec Édouard Malakai au temps du Pink Coconut de Punaauia, dont j’étais le gérant. Dans ma tête, l’idée était de mettre en avant les stand-upeurs, les humoristes, les artistes comiques en tous genres. Au Pink, j’étais plus dans la musique et je me suis rendu compte qu’il manquait cruellement une scène pour les humoristes du fenua sachant que l’humour est à Tahiti une seconde nature. Le Be You, que je dirige également, est ainsi ouvert à ces artistes. Ils peuvent répéter comme ils le veulent et le mardi soir, ils se produisent sur scène. Édouard, Maud et Yepo se chargeront de guider ces artistes en herbe. Le contact se fait via Facebook sur la page becomedieclub ou via le Be You”, explique-t-il.



Mardi, pour la première, quatre artistes se sont produits : Yepo, Édouard, Trishka et Tavita à raison de 15 minutes par set. Autant le dire, en ces temps post covid, l’humour est le bienvenu et le public, venu nombreux, a apprécié ces moments de délire partagé. A noter qu’une fois par an, un rendez-vous est d’ores et déjà prévu sur la scène du grand théâtre pour une soirée spéciale Be Comédie Club !







