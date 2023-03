Le 3x3 tahitien à l'épreuve du haut-niveau

Tahiti, le 30 mars 2023 - Les sélections masculines et féminines de basket-ball ont pris part pour la première fois à la Coupe d'Asie 3x3. Cette compétition, organisée à Singapour, offre notamment aux vainqueurs la possibilité de disputer un tournoi de qualification olympique. Les protégés de Georgy Adams étaient loin de ces considérations mais l'on retiendra que la sélection féminine, emmenée par Maea Lextreyt, a signé sa première victoire à ce niveau de compétition.



C'est une nouvelle page du basket-ball tahitien qui s'est écrite mercredi et jeudi à Singapour. Pour la première fois les sélections masculines et féminines ont pris part à la Coupe d'Asie 3x3. 24 nations chez les messieurs, et 18 chez les dames, ont pris part à ce tournoi. A la clé pour les équipes engagées, un ticket pour disputer un tournoi de qualification olympique (TQO) pour Paris 2024. Pour les sélections tahitiennes, coachées par l'ancien international français, Georgy Adams, l'objectif était avant tout d'engranger de l'expérience à un tel niveau de compétition.



La sélection tahitienne chez les messieurs étaient composée de Maui Garbutt, de Areiti Adams, de Heiarii Salmon et de l'expérimenté Vairupe Perez (43 ans). Avant de pouvoir rentrer dans le tableau principal, les Tahitiens ont disputé des matchs de qualifications. Ils ont fait leur entrée en lice mercredi face à Taipei. Si Maui Garbutt a permis à son équipe de mener dans les premières minutes (2-0), les Polynésiens, qui ont beaucoup tenté et raté à longue distance, ont ensuite craqué au fur et à mesure des minutes pour s'incliner sur le score de 16-10.



Toujours mercredi, Vairupe Perez et ses coéquipiers enchainaient face au Sri Lanka. Les Tahitiens ont résisté jusqu'à 9-11, grâce notamment à l'adresse extérieure de Areiti Adams. Puis les Sri Lankais, beaucoup plus agressifs, ont creusé l'écart sur la ligne des lancers et pour l'emporter 21-12.



Malgré ses deux défaites, les Tahitiens ont réalisé leur meilleure prestation lors de leur dernière rencontre face à l'Indonésie, jeudi. Emmené par un Maui Garbutt en mode sniper, avec trois tirs longue distance, les protégés de Georgy Adams ont compté jusqu'à trois points d'écart (13-10). Mais encore une fois, les Tahitiens ont craqué dans les cinq dernières minutes à cause notamment de nombreuses fautes qui ont permis aux Indonésiens d'engranger des points faciles sur la ligne des lancers. Indonésie s'est finalement imposé 20-18 mais la bande à Maui Garbutt n'est passée loin de l'exploit.





Les Tahitiennes réalisent l'exploit face au Sri Lanka Pour un exploit il fallait se tourner du côté de Maea Lextreyt et de ses partenaires de la sélection féminine. Après s'être lourdement inclinées face à la Nouvelle-Zélande pour leur entrée en lice (19-8), les Tahitienne se sont parfaitement reprises face au Sri Lanka.



Mahinetea Tavanae, 19 ans, sur un tir à la Stephen Curry a mis son équipe sur les bons rails. Derrière Hereiti Viriamu et Maea Lextreyt prenaient le relais et permettaient à Tahiti de prendre jusqu'à sept points d'avance (13-6). L'écart était fait et les Polynésiennes n'avaient plus qu'à gérer dans les dernières minutes pour l'emporter 17-13.



Les deux dernières rencontres face à Hong-Kong et l'Inde, pour des défaites respectives sur les scores de 11-5 et 10-5, sont plus anecdotiques et l'on retiendra principalement la victoire face au Sri Lanka. La première pour une sélection tahitienne à un tel niveau de compétition.





Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 30 Mars 2023 à 17:58 | Lu 175 fois