Le 1er festival de danses latines est annoncé pour novembre

PAPEETE, le 17 août 2018 - Hinanui Teheiura, présidente de l’association Couleurs Caraïbes Tahiti, organise avec son équipe un festival qui mettra à l’honneur les danses latines. Il aura lieu début novembre et se décomposera en deux temps : des workshops et cours privés en journée et des soirées de représentation.



" Le festival, en journée, consistera en des workshops pour les débutants et intermédiaires. Des cours privés pour les professionnels polynésiens seront possibles sur demande. Suivront des soirées de fiesta avec des représentations de professionnels puis l’ouverture des pistes de danses au public jusqu’à 2 heures du matin ", résume Hinanui Teheiura, la présidente de l’association Couleurs Caraïbes Tahiti.



" Avec les quatre autres membres de l’association et tous les bénévoles qui nous accompagnent et nous aident ", insiste-t-elle, " nous organisons le Tahiti Latin Dance festival. Ce sera le premier du genre en Polynésie. " Au menu : salsa, tango, batchata, mambo, kizomba, west coast swing… mais aussi rock tahitien. Il sera à l’honneur en particulier la première soirée. Une compétition sera organisée pour les amateurs en rock tahitien et batchata.



"J’étais souvent sur les pistes de danse"



Hinanui Teheiura a découvert la salsa il y a une dizaine d’année. " On dansait le rock tahitien en famille, j’étais souvent sur les pistes de danse. Une amie m’a parlé de salsa et m’a trainée à un cours. J’y suis allée, j’ai accroché et j’ai tissé des liens d’amitié dans le cours. Ma copine est partie, je suis restée ." Depuis, elle a goûté à d’autres danses latines.



Ce projet de festival lui tient à cœur depuis un moment, c’est " un rêve ultime ". L’association Couleurs Caraïbes Tahiti organise des soirées dans l’année pour réunir tous les danseurs de toutes les écoles. Au fil des rencontres, Hinanui Teheiura et son équipe ont rencontré d’autres danseurs et professionnels d’autres pays et territoires.



" En 2017, nous avons eu la chance de co-organiser le Sidney International Batchata Festival. Nous avons pris la mesure du travail que cela demandait. " Ils ont aussi découvert que ce festival a mis du temps à s’installer, que les débuts ont été difficiles et que les organisateurs ont dû s’accrocher. Le festival polynésien a donc été lancé en connaissance de cause.



Aujourd’hui, il prend de l’ampleur. Il se fait une petite place. Des danseurs de Nouvelle-Calédonie, d’Australie, d’Asie et d’Europe ont confirmé leur présence, payant leur voyage jusqu’à Tahiti. Des écoles de danse polynésienne ont aussi dit oui : DKdanses, Tango Tahiti, Tahiti Swing, Sam Dance Tahiti, Piment rouge sala et Salsa loca Tahiti.



Les inscriptions sont ouvertes pour le grand public qui peut d’ores et déjà réserver des heures de cours et des places aux soirées.