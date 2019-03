Le 1er colloque de l’entrepreneuriat innovant prévu samedi 16 mars

PAPEETE, le 10 mars 2019 - Le startup club Tahiti lance un colloque de l’entrepreneuriat innovant. L’objectif étant, en plus de rencontrer des experts et de partager des expériences, de trouver des solutions à des problèmes concrets. De nombreux professionnels polynésiens témoigneront à cette occasion.



Le rendez-vous est ouvert à tous. Le 1er colloque de l’entrepreneuriat innovant s’adresse à tous ceux tentés par l’aventure de l’entrepreneuriat, quel que soit le degré de maturité de leur projet. L’occasion leur est donnée d’entendre des témoignages de créateurs d’entreprise mais aussi de rencontrer des experts en communication et marketing, en développement personnel, finance…



L’objectif affiché par le startup club, organisateur de l’événement, est de partager des expériences, trouver des solutions, voir se dessiner des opportunités, développer son réseau…



Le 1er colloque de l’entrepreneuriat innovant a vu le jour grâce à l’engouement et à l’accélération poussée des porteurs de projets en Polynésie. " Les partages d’expériences et les rencontres d’experts sont les maîtres mots de la création de cet évènement ", indiquent les organisateurs.



Ils espèrent " apporter l’inspiration nécessaire et motiver les jeunes entrepreneurs du fenua qui se révèlent dans ce monde incontournable de l’entrepreneuriat. Le but de ce colloque est que ces jeunes mettent leurs projets en marche dès maintenant et qu’ils réalisent les différentes opportunités qu’ils ont en Polynésie avec l’innovation qui les entoure ".



Des témoins du territoire



La journée commencera par des témoignages de créateurs d’entreprise comme par exemple Noelyn Faussane (de l’épicerie Eco vrac), Roméo Lai Fao (Tahiti fit mag), Avaro Neagle (Tahiti sport management).



Des conférences sur des thématiques pratiques et innovantes de l’entrepreneuriat suivront. Emmanuel Schneider (Tahiti life coaching) parlera des leviers qui permettent de se dépasser, Simon Cousin (consultant formateur en webmarketing) de Groth Hacking et AARRR, Guillaume Levy (Aorai Conseils) s’attardera sur la gestion d’une entreprise à l’ère du digital et Capucine Moyrand (Prism) traitera construction d’un business model.



Des ateliers de mise en situation seront ensuite proposés dans différents domaine : savoir se vendre, le business plan, s’associer en affaire, se protéger et utiliser les réseaux sociaux.