Le 1er "Guide des parents d’élèves" sortira pour la prochaine rentrée scolaire

PAPEETE, le 8 juin 2019 - Ce ne sont pas moins de 200 pages qui s’annoncent ! Deux cent pages pour aider les parents à aider leurs enfants tout au long de leur parcours scolaire. Ensemble, ces pages composent un véritable guide. Il sortira dès le mois d’août et sera distribué dans les établissements publics de Polynésie.



" Le principal facteur de réussite scolaire réside dans l’importance que les parents accordent à leur(s) enfant(s) tout au long de leur scolarité ", reprend Tepanui Snow, président de la fédération des associations de parents d’élèves.



200 pages, 25 000 exemplaires



Accompagner les enfants c’est donc, d’abord, accompagner les parents. Partant de ce constat, un Guide des parents d’élèves se prépare. Il contiendra 200 pages et sera imprimé à 25 000 exemplaires.



Il est organisé par thématique : La fédération des associations de parents d’élèves (voir aussi encadré), l’éducation en Polynésie française, la santé, les partenaires institutionnels.



Plus précisément, il sera question d’accompagnement, de parentalité, des dispositifs financiers existants, de décrochage scolaire, de handicap, de transport, de projets éducatifs locaux, du projet collation, de restauration scolaire…



Chacun des sujets abordés étant traités directement par les acteurs concernés. Les textes relatifs à la santé seront par exemple rédigés par des agents de la Direction de la santé.



Un projet né en 2017



" En fait ", raconte Tepanui Snow, " l’idée de ce guide est née en octobre 2017 à l’occasion des assises des associations de parents d’élèves. C’est là qu’officiellement tout a commencé. " Les besoins eux, existent depuis longtemps. " Les parents pour accompagner et prendre soin de leur(s) enfant(s) doivent connaître les dispositifs d’aides et soutien existant ."



" On s’imagine qu’accompagner c’est faire les devoirs ", poursuit Tepanui Snow, " alors que c’est bien plus que ça ! L’idée est d’apprendre aux parents à devenir parents d’élèves ".



L’école, elle s’ouvre toujours plus aux parents car " la relation de confiance et la compréhension mutuelle entre les parents et l’école constituent un enjeu déterminant pour la réussite de tous les enfants ".



Avec la loi de la refondation de l’école (2013), les parents doivent désormais avoir une vraie place au sein des établissements. Par exemple, en maternel, ils peuvent rester quelques minutes dans la classe de leur enfant pour démarrer la journée, une salle est mise à leur disposition, des cafés parents sont organisés. Il existe également une semaine de la semaine maternelle. Dans la réalité, ces initiatives restent, parfois, théoriques.



C’est une démarche de co-éducation qui est mise en place avec la création d’un lien entre les parents et leurs enfants mais aussi entre les parents et les enseignants et entre les parents entre eux. Physiquement ces liens se tissent dans les établissements voire les classes et s’immiscent jusque dans les foyers.



Mise à jour



Le guide sera mis à jour tous les ans et pourra évoluer en fonction des remarques exprimées. Il sera distribué dans les établissements scolaires publics de Polynésie en août, pour la rentrée scolaire 2019-2020.