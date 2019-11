Le 15e Hura Tapairu démarre ce mercredi soir

TAHITI, le 26 novembre 2019 - Trente-huit formations s’affronteront durant ces deux semaines sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture, dans les différentes catégories de ce grand concours de danse traditionnelle. Pour le concours Hura Tapairu Manihini dédié aux groupes étrangers, quatre formations sont inscrites.



La 15e édition du Hura Tapairu démarre ce mercredi soir avec la prestation de six formations (voir programme ci-dessous).



Chaque année, le Hura Tapairu attire de plus en plus de groupes de danse, issus des écoles de danse, des écoles ou encore des entreprises. Une aubaine pour ces petites formations qui peuvent évoluer soit en Tapairu (regroupant ‘ōte’a et ‘aparima), soit en Mehura. Des catégories facultatives sont également à leur portée : "‘Aparima ‘āpipiti, ‘ōte’a ‘āpipiti et pahu nui."



Plusieurs groupes de danse, aujourd’hui bien connus, se sont faits connaitre grâce au Hura Tapairu, tels que Hitireva ou encore Hei Tahiti.



L’an dernier, le grand prix Hura Tapairu a été remporté par la troupe Manohiva, la troupe de Vaheana est repartie avec le premier prix Mehura. Le Hura Tapaira Manihini – dédié aux groupes étrangers – a également vu le jour en 2018, avec la consécration du groupe Te Pura o te Rahura'a qui nous vient de San Francisco.



Cette année ce sont 38 formations qui se présenteront devant le public et les membres du jury pour cette nouvelle édition. Des groupes qui n’en sont pas à leurs débuts pour la plupart, puisque l’on pourra voir la formation de « Anapa Uira » d’EDT, Te Re-Nui-Here de Rarahu Temarii ou encore Hei Tahiti Ruahatu Tini Rau de Tiare Trompette. Le lycée Samuel Raapoto peut également être mis en avant, puisqu’il présente depuis 2016 son groupe Piihau.



De beaux spectacles et de belles tenues seront encore au rendez-vous cette année.



Le jury sera présidé par Matani Kainuku du groupe Nonahere. Il sera accompagné de Vanina Ehu, professeur de ‘ori tahiti au Conservatoire, de Fabien Dinard, directeur du Conservatoire, de Turia Temorere, chef du groupe Hiaai et de Teraurii Piritua, chef du groupe ‘Ori i Tahiti.



Technicité, chorégraphies, création ou encore synchronisation, rien n’échappera à nos experts du ‘ori tahiti.



Dès ce mercredi soir et ce jusqu’au 6 décembre, les 38 formations devront être au top pour finir parmi les finalistes, dévoilés le 7 décembre. Et pour cette ultime soirée, les compteurs seront remis à zéro et les finalistes présenteront de nouveau, leur spectacle, modifié ou pas. À l’issue de cette soirée, nous connaitrons le nom des grands gagnants de cette 15e édition.



Un tout nouveau trophée a spécialement été conçu par Pierre Motahi. Baptisé « Te Natira’a », il symbolise le lien, le rapprochement, le partage des connaissances, l’émotion et la culture. Pour le réaliser, l’artiste a utilisé plusieurs bois locaux (miro, maru maru, tou et ‘aito), du verre gravé, de la nacre et des perles. Le tout sera ornementé de gravures de motifs des îles Australes.



En ce qui concerne le Hura Tapairu Manihini, les participants seront sur scène, jeudi et vendredi soir. Les résultats, pour ce concours, seront annoncés vendredi.



Les soirées de concours démarreront à partir de 19 heures.