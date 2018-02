Le 12e Salon « Études & Découvertes en Nouvelle-Zélande » d’Air Tahiti Nui c'est ce week-end

PAPEETE, le 02 janvier 2018 -Face au succès rencontré par le salon "Etudes et Découvertes", la compagnie aérienne Air Tahiti Nui organise la 12e édition de ce salon dédié à l’apprentissage et au perfectionnement de la langue de l'anglais dans des écoles Néo-zélandaises. Ce dernier a démarré le vendredi 2 février et dure jusqu’au dimanche 4 février à l’hôtel intercontinental de Faa'a.



Grâce à son programme Etudes et Découvertes, Air Tahiti Nui propose aux Polynésiens âgés entre 11 et 99 ans de partir en séjour linguistique pour apprendre ou perfectionner leur anglais en Nouvelle Zélande. Le Salon "Etudes et Découvertes" est l'endroit idéal pour bénéficier de tarifs spéciaux pour ces séjours linguistique qu'ATN propose également toute l'année. Vous avez jusqu'à dimanche pour profitez des promotions que la compagnie aérienne propose à l'occasion de ce salon.



Plusieurs formules sont proposées telles que le « programme anglais général » à temps partiel ou plein. Il est destiné aux adolescents âgés de plus de 16 ans ou aux adultes désirant perfectionner leur anglais dans le cadre d'un séjour de plusieurs semaines. Une formation, complète permettant d'appréhender la grammaire, la syntaxe et tous les aspects de la langue de Shakespeare est dispensée aux élèves. Par ailleurs le package comprend également l'hébergement en famille d'accueil. Des activités à la carte sont également disponibles sur place. Pour ceux qui opteraient pour l'option à temps partiel, le programme se décompose en cours le matin et des activités à la carte le soir.



Pour les plus jeunes, à partir de 12 ans, des programmes adaptés leur seront réservés comme celui appellé « Anglais plus activités », alliant matinées d’initiation et découvertes d’activités culturelles, sportives et ludiques diverses. Les séances se feront en fonction du lieu de séjour et de la saison. A noter que cette formule existe également pour les adultes.



La compagnie au tiare propose également des packages "études spécifiques et préparations aux examens". Les élèves sont préparés aux examens d'entrée en université anglophone tel que TOEFL ou IELTS, au certificat d'anglais de l'université de Cambridge, le TOEIC…