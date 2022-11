Le 11-Novembre partout au fenua

Tahiti, le 13 novembre 2022 – Les commémorations de l'Armistice de la Première Mondiale ont été organisées vendredi à Papeete et sur plusieurs îles de la Polynésie française.



La commémoration du 104e anniversaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale s'est déroulée à Papeete et dans de nombreuses îles de Polynésie vendredi matin. À cette occasion, le haut-commissaire Éric Spitz a dirigé une cérémonie en présence des autorités et troupes militaires et civiles avenue Pouvana'a a Oopa. Le représentant de l'État en Polynésie française a lu un message du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et de la Secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirallès. Deux jeunes engagés du service national universel ont également lu les lettres d'anciens combattants issues du livre de recueil de l'historien Jean-Christophe Shigetomi. Enfin, le directeur territorial de l'office national des combattants et victimes de guerre de Polynésie française a lu la liste des morts pour la France durant l'année 2022. Au terme d'une minute de silence et du traditionnel dépôt de gerbe, plusieurs décorations ont également été remises.



​À Hao…

À Hao, dès 8 heures vendredi matin, une partie de la population s’est réunie au monument aux morts pour une cérémonie avec dépôt de gerbes de fleurs et discours. Étaient présents les collégiens, les jeunes de la maison familiale et rurale (MFR), les militaires de la 4e compagnie du régiment du service militaire adapté (RSMA), les élus municipaux, la brigade de gendarmerie, les policiers municipaux et des habitants de l’atoll.



Les militaires du RSMA étant désormais installés sur l'île, ils ont dirigé la cérémonie. Après la levée des couleurs au son de la Marseillaise et de l’hymne polynésien, une lecture du discours officiel a été faite par Jean-Philippe Ritzler, le principal du collège. Puis trois collégiens ont fait la lecture d’une lettre authentique envoyée par un Poilu tahitien du front de Salonique en 1916. À l'issue de ces lectures, le dépôt de gerbe a été effectué suivi d’une minute de silence. Profitant de l’occasion, le RSMA a également procédé à une remise de distinction et la cérémonie s'est clôturée par l’hymne des Troupes de marines, entonné par les militaires.



​… Hiva Oa…

À Hiva Oa, c'est sous un beau soleil et en présence de la maire de l'île, Joëlle Frébault, d'une partie de ses adjoints, de la 1ère compagnie du service militaire adapté (SMA) de Atuona menée par le capitaine Calmettes et bien sûr des anciens combattants qui entretiennent régulièrement le monument aux morts, que s'est déroulée vendredi la cérémonie de commémoration de l'Armistice. Outre la gendarmerie, représentée par la chef de la brigade, l'adjudant-chef Dany Tucholski et la brigade de sapeurs pompiers, de nombreux civils étaient présents ainsi que les élèves internes de l'école Saint Anne et ceux du lycée (CSP).

Après la sonnerie aux morts et la Marseillaise, des dépôts de gerbes ont été effectués au monument, puis une minute de silence à été observée. S'en sont suivies les salutations des personnalités officielles aux participants à la cérémonie marquant la fin de "la drôle de guerre" il y a 104 ans.



​… et Moorea

Sur l'île de Moorea enfin, la commémoration de l’Armistice a été organisée devant le monument aux morts de la mairie de Afareaitu, en présence notamment des élus communaux, de l’association des anciens combattants de Moorea-Maiao, de la brigade des sapeurs-pompiers de Moorea, de la police municipale et de l’association des jeunes sapeurs-pompiers. La cérémonie a débuté par un dépôt de gerbes par Elsa Keck, la première adjointe au maire du conseil municipal, avant que l’élue poursuive par son discours traditionnel. Elle a notamment mis en avant les soldats de Moorea, dont les noms ont été gravés sur la stèle, partis pour défendre la France. "Nous avons voulu commémorer les enfants de Moorea-Maiao qui sont décédés à la guerre. C’est très important de le faire car ce sont quand même nos parents qui étaient heureux d’aller se battre pour notre liberté et pour soutenir notre mère-patrie la France, mais qui ne sont pas revenus. Je tiens pour cela à remercier tous ceux qui ont bien voulu se manifester aujourd’hui pour participer à cette commémoration", a-t-elle déclaré.



Rédigé par Toatane Rurua, Michel Coudert et Teraumihi tane. le Samedi 12 Novembre 2022 à 14:49 | Lu 134 fois